屏東本土Delta病毒維持8例！秘魯祖孫接觸者採檢出爐
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(28)日再度召開疫情記者會，公布國內新增60例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增3例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-28 14:21:22｜2021-06-28 15:15:03
Delta變種病毒入侵屏東，一對從秘魯返台的祖孫，帶回Delta變異病毒株，還在屏東相關地區造成多人傳播鏈，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前群聚的部分，還是維持10+2，現在總計居家隔離了178人，包含案14410工作接觸者，但PCR採檢為陰性，其他追蹤者，針對秘魯返台，共計有同班機接觸者38人，34人陰性、3人檢驗中、1人已出境，另外祖孫搭乘防疫計程車的司機在新北市，目前採檢結果也是陰性。
指揮官陳時中強調，目前還是不能大意，相關接觸者還是要持續去了解。陳時中也提到，屏東相關篩檢站，也持續監控疫情，又新增枋寮社區篩檢站，居民也很願意配合，昨日篩檢587人全數陰性，4天下來累計有1500位居民接受採檢，目前都是陰性。
另外針對案14734，陳時中強調，也會做病毒基因定序，個案是因為要住院開刀，被篩出是陽性，目前已經將檢體送往實驗室做定序，是否同為印度變異株？估計兩天內會有結果。
針對近日確診案件數減少，陳時中表示，應該跟禮拜六禮拜天採檢人數少有關，但依舊觀察到發病病例正在往下走，有牽連的縣市也比較少，不過陳時中也表示，看起來這兩天人流確實有增加，認為這是隱憂，希望民眾還是少出門。
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