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屏東本土Delta病毒維持8例！秘魯祖孫接觸者採檢出爐

▲印度變異株入侵屏東！陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。（圖／39化學兵群提供）
▲印度變異株入侵屏東！陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。（圖／39化學兵群提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-28 14:21:22｜2021-06-28 15:15:03

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(28)日再度召開疫情記者會，公布國內新增60例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增3例死亡個案。

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Delta變種病毒入侵屏東，一對從秘魯返台的祖孫，帶回Delta變異病毒株，還在屏東相關地區造成多人傳播鏈，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前群聚的部分，還是維持10+2，現在總計居家隔離了178人，包含案14410工作接觸者，但PCR採檢為陰性，其他追蹤者，針對秘魯返台，共計有同班機接觸者38人，34人陰性、3人檢驗中、1人已出境，另外祖孫搭乘防疫計程車的司機在新北市，目前採檢結果也是陰性。

指揮官陳時中強調，目前還是不能大意，相關接觸者還是要持續去了解。陳時中也提到，屏東相關篩檢站，也持續監控疫情，又新增枋寮社區篩檢站，居民也很願意配合，昨日篩檢587人全數陰性，4天下來累計有1500位居民接受採檢，目前都是陰性。

▲中央流行疫情指揮中心公布屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
另外針對案14734，陳時中強調，也會做病毒基因定序，個案是因為要住院開刀，被篩出是陽性，目前已經將檢體送往實驗室做定序，是否同為印度變異株？估計兩天內會有結果。

▲中央流行疫情指揮中心今（28）日公布枋寮確診個案(案14734)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（28）日公布枋寮確診個案(案14734)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）
 

針對近日確診案件數減少，陳時中表示，應該跟禮拜六禮拜天採檢人數少有關，但依舊觀察到發病病例正在往下走，有牽連的縣市也比較少，不過陳時中也表示，看起來這兩天人流確實有增加，認為這是隱憂，希望民眾還是少出門。

▲中央流行疫情指揮中心今（28）日說明屏東篩檢站篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（28）日說明屏東篩檢站篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
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