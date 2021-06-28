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擬約詢陳時中？監委：調查須保密、報導多屬臆測

▲媒體報導，監委擬約詢指揮官陳時中。監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑及浦忠成今天說，調查案件依法須遵守保密義務，報導指調查過程擬約詢官員等，多屬臆測。圖為指揮官陳時中。（圖／記者朱永強拍攝）
▲媒體報導，監委擬約詢指揮官陳時中。監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑及浦忠成今天說，調查案件依法須遵守保密義務，報導指調查過程擬約詢官員等，多屬臆測。圖為指揮官陳時中。（圖／記者朱永強拍攝）

中央社

2021-06-28 13:13:43

（中央社記者陳俊華台北28日電）媒體報導，監委擬約詢指揮官陳時中。監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑及浦忠成今天說，調查案件依法須遵守保密義務，報導指調查過程擬約詢官員等，多屬臆測。

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聯合報27日報導，監察院已累計立案4件與疫情相關的調查案，且已有不只一組監委，擬在不影響指揮中心運作的前提下，約詢疫情指揮中心指揮官陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

這4件調查案，包括監委林國明表示台北市萬華區「阿公店」多數登記營業項目與實際營業項目不符，也成為此次防疫破口，申請自動調查；監委浦忠成、蘇麗瓊調查，指揮中心放寬國籍航空機組員檢疫措施為「3+11」作業流程是否有當。

另外，還有監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑調查指揮中心疫苗整備及採購政策；監委王幼玲、王美玉調查，苗栗電子廠防疫措施引發不尊重移工隱私及無法達到防疫效果等。

林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑及浦忠成今天透過新聞稿表示，近期報導有關監察院就「3+11」決策過程及疫苗採購等案進行調查，監察委員就調查案件都須依據監察法第26條第3項規定：「調查人員對案件內容不得對外宣洩。」

監委指出，監委獨立行使職權，調查作為都須依法行使，尤須依據監察法第26條規定，調查案件須遵守一定的保密義務，在調查報告還沒審議通過前，調查內容、過程不得對外宣洩。

監委表示，有關媒體報導調查過程擬約詢官員等，多屬臆測，易造成各界混淆，特此說明。（編輯：謝佳珍）1100628

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
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