北農群聚感染源自萬華茶室？北農總經理：首例確診有足跡

新冠肺炎疫情從五月中起，在北台灣呈現爆炸性成長，其中最多確診案例的地點萬華區，就是因為茶藝館群聚感染所造成。而現階段爆發的北農群聚感染狀況，因為地緣關係是否與萬華茶藝館有關？對此北農總經理翁震炘今（28）日上午在議會備詢時，證實北農第一例確診案例，有部分足跡是造訪萬華區茶室聚餐。





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台北農產運銷公司與環南市場，近日來相繼爆發疑似群聚感染的情況，台北市議會財建委員會今天也要求四大運銷公司、產發局、市場處等單位進入議會接受質詢。而針對北農群聚感染的爆發原因，無黨籍市議員林穎孟也詢問，究竟最早的感染源來自哪裡？翁震炘也坦言第一例確診者其實有萬華茶室的足跡。





台北市市場處長陳庭輝28日於台北市議會表示，北農自5月20日至6月26日已累計83例確診，北市31人，新北市50人，基隆2人，目前已有33人解列；自5月15日三級警戒開始，北農已完成5070人篩檢，36人PCR陽性。





而對於北農第一例感染源為何，北農總經理翁震炘回應，第一例確診者之前有萬華活動史。隨後，林穎孟繼續追問是否去過萬華茶室、感染源是萬華茶室嗎？翁震炘也表示，對方確實有去萬華茶室聚餐。對此林穎孟也強調，相關資料並未寫在報告中，若感染源是萬華茶室，就可以較知道病毒路徑，並非北農自己爆發群聚。



