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北農群聚感染源自萬華茶室？北農總經理：首例確診有足跡

▲北農總經理翁震炘（柯文哲左側者）28日證實，北農首例確診者有萬華茶室的足跡。圖為柯文哲日前視察北農。（圖／台北市政府提供）
▲北農總經理翁震炘（柯文哲左側者）28日證實，北農首例確診者有萬華茶室的足跡。圖為柯文哲日前視察北農。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-28 13:27:09

新冠肺炎疫情從五月中起，在北台灣呈現爆炸性成長，其中最多確診案例的地點萬華區，就是因為茶藝館群聚感染所造成。而現階段爆發的北農群聚感染狀況，因為地緣關係是否與萬華茶藝館有關？對此北農總經理翁震炘今（28）日上午在議會備詢時，證實北農第一例確診案例，有部分足跡是造訪萬華區茶室聚餐。

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台北農產運銷公司與環南市場，近日來相繼爆發疑似群聚感染的情況，台北市議會財建委員會今天也要求四大運銷公司、產發局、市場處等單位進入議會接受質詢。而針對北農群聚感染的爆發原因，無黨籍市議員林穎孟也詢問，究竟最早的感染源來自哪裡？翁震炘也坦言第一例確診者其實有萬華茶室的足跡。

台北市市場處長陳庭輝28日於台北市議會表示，北農自5月20日至6月26日已累計83例確診，北市31人，新北市50人，基隆2人，目前已有33人解列；自5月15日三級警戒開始，北農已完成5070人篩檢，36人PCR陽性。

而對於北農第一例感染源為何，北農總經理翁震炘回應，第一例確診者之前有萬華活動史。隨後，林穎孟繼續追問是否去過萬華茶室、感染源是萬華茶室嗎？翁震炘也表示，對方確實有去萬華茶室聚餐。對此林穎孟也強調，相關資料並未寫在報告中，若感染源是萬華茶室，就可以較知道病毒路徑，並非北農自己爆發群聚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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