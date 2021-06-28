防疫耐力賽　陳柏惟募集千支護目鏡贈醫護

台灣三級警戒持續延長至7月12日，近日又面臨感染力大增的Delta變種病毒登台，全台防疫再度繃緊神經，立委陳柏惟為持續守護第一線醫護人員，給予防疫後援，號召民間善心人士及企業友人募集上千支護目鏡，今(28)日上午將1000支護目鏡轉贈至台中榮總，由副院長葛光中代表接受致謝。陳柏惟表示，防疫就像一場耐力賽，其中最辛苦的選手莫過於第一線醫護人員，希望能透過持續給予物資的補充，做第一線醫護最強力的後盾。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-28 13:33:28
陳柏惟說，全台三級警戒至今已滿月，醫護也在第一線替大眾守了一個月，台中榮總等醫療單位面臨護目鏡等防疫物資的快速消耗，過去我也曾在委員會質詢時，對榮總的醫療資源提出關心，在我國自行購買與國際友邦美國日本相繼捐贈的疫苗抵台後，更增加了施打疫苗的業務，許多善心人士對醫護的付出都感到心疼與感激，希望能出微薄之力守護醫護，做第一線最強力的後援，經過號召與民間友人相約贊助，將全方位五金百貨提供的1000支護目鏡轉贈台中榮總，日後會持續將護目鏡送至其他醫療院所。
陳柏惟強調，可以理解社會大眾目前對防疫感到疲乏，但隨著Delta病毒株登台，現在才是守住台灣的關鍵時刻，防疫就像一場耐力賽，而在第一線的醫護是承擔風險最高的族群，希望大家持續保持警戒做好自身防疫措施，共同守護醫護量能。