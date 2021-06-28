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防疫耐力賽　陳柏惟募集千支護目鏡贈醫護

▲立委陳柏惟號召民間善心人士及企業友人募集上千支護目鏡，轉贈至台中榮總(圖／陳柏惟服務處提供2021.6.28)
▲立委陳柏惟號召民間善心人士及企業友人募集上千支護目鏡，轉贈至台中榮總(圖／陳柏惟服務處提供2021.6.28)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-28 13:33:28

台灣三級警戒持續延長至7月12日，近日又面臨感染力大增的Delta變種病毒登台，全台防疫再度繃緊神經，立委陳柏惟為持續守護第一線醫護人員，給予防疫後援，號召民間善心人士及企業友人募集上千支護目鏡，今(28)日上午將1000支護目鏡轉贈至台中榮總，由副院長葛光中代表接受致謝。陳柏惟表示，防疫就像一場耐力賽，其中最辛苦的選手莫過於第一線醫護人員，希望能透過持續給予物資的補充，做第一線醫護最強力的後盾。

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陳柏惟說，全台三級警戒至今已滿月，醫護也在第一線替大眾守了一個月，台中榮總等醫療單位面臨護目鏡等防疫物資的快速消耗，過去我也曾在委員會質詢時，對榮總的醫療資源提出關心，在我國自行購買與國際友邦美國日本相繼捐贈的疫苗抵台後，更增加了施打疫苗的業務，許多善心人士對醫護的付出都感到心疼與感激，希望能出微薄之力守護醫護，做第一線最強力的後援，經過號召與民間友人相約贊助，將全方位五金百貨提供的1000支護目鏡轉贈台中榮總，日後會持續將護目鏡送至其他醫療院所。 

陳柏惟強調，可以理解社會大眾目前對防疫感到疲乏，但隨著Delta病毒株登台，現在才是守住台灣的關鍵時刻，防疫就像一場耐力賽，而在第一線的醫護是承擔風險最高的族群，希望大家持續保持警戒做好自身防疫措施，共同守護醫護量能。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
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32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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