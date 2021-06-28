苗栗前進指揮所今起「解編」　陳時中：疫情已獲得控制

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陳時中強調，相關科技廠疫情，目前零星確診個案都是隔離中的病人，或是解隔離採檢後發現，社區採檢站也沒發現個案，相關疫情已經控制下來。陳強調，大家能在第一時間，能把500多例疫情控制下來，可以作為日後參考，訂定相關指引，前進指揮所也完成任務，所以解編。

指揮中心統計，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,265,704例排除)，其中14,694例確診，分別為1,170例境外移入，13,471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、臺北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）