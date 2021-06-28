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苗栗前進指揮所今起「解編」　陳時中：疫情已獲得控制

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-28 14:46:14｜2021-06-28 15:14:37

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(28)日再度召開疫情記者會，公布國內新增60例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增3例死亡個案。

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針對先前苗栗科技廠爆大量員工染疫，指揮中心今天也宣布，苗栗前進指揮所今起「解編」，指揮官陳時中強調，這段時間跟地方政府、跟工廠以及經濟部、勞動部合作密切，疫情已經獲得控制。

陳時中強調，相關科技廠疫情，目前零星確診個案都是隔離中的病人，或是解隔離採檢後發現，社區採檢站也沒發現個案，相關疫情已經控制下來。陳強調，大家能在第一時間，能把500多例疫情控制下來，可以作為日後參考，訂定相關指引，前進指揮所也完成任務，所以解編。

指揮中心統計，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,265,704例排除)，其中14,694例確診，分別為1,170例境外移入，13,471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、臺北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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