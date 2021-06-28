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7／12三級解封有望？陳時中：參考國外規劃「降級指引」

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-28 14:56:12｜2021-06-28 15:14:11

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(28)日再度召開疫情記者會，公布國內新增60例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增3例死亡個案。

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針對近日確診案件數減少，指揮官陳時中表示，確實有觀察到發病病例正在往下走，有牽連的縣市也比較少，針對媒體追問，是否現在有開始討論解除三級的條件？對此陳時中回應，在這兩個禮拜，這段期間要把相關指引完成，會針對各行各業 像是市場、批發、夜市等發佈指引，然後看大家遵從狀況，也會參考國外降級的指標，跟專家來做討論，目前是照這樣規劃來進行，陳強調，案件數相對比較少了，重要還是相關準備工作能做完全。 

副指揮官陳宗彥也提到，最近也觀察到，確實民眾心情上的問題，導致外出的人增加，尤其郊外風景點，但陳宗彥也提到，多數民眾其實還是很擔心疫情，也呼籲大家，雖然疫情有緩降趨勢，但不能有鬆懈的心情跟心態，還是要謹慎的面對。

指揮中心統計，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,265,704例排除)，其中14,694例確診，分別為1,170例境外移入，13,471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、臺北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-28

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