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傳特權施打達百人　基進諷：振興、環南一個天龍兩樣情

▲台灣基進新聞部主任張博洋以環南市場攤販施打疫苗現場擁擠為對比，批台北「連家權貴VIP，攤販平民任你擠」，同島真有一命？根本是一個天龍兩樣情。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋以環南市場攤販施打疫苗現場擁擠為對比，批台北「連家權貴VIP，攤販平民任你擠」，同島真有一命？根本是一個天龍兩樣情。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-28 14:07:40｜2021-06-28 14:19:07

丁守中日前自爆已在台北市振興醫院打完AZ疫苗，現再傳疫苗施打「特權名單高達百人」，台灣基進新聞部主任張博洋今（28）日上午以環南市場攤販施打疫苗現場擁擠為對比，指出台北「連家權貴VIP，攤販平民任你擠」，同島真有一命？實際情況看了很傷感情，根本是一個天龍兩樣情。

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▲國民黨前台北市長候選人丁守中24日提出「一國兩府」構想，希望緩解目前兩岸衝突現況。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.24)
前國民黨丁守中認了已打AZ疫苗，但自曝他愛中華民國、愛國貨，有7張高端股票。（圖／資料照片）
張博洋指出，誇張程度不比好心肝的振興醫院，在連戰夫婦、丁守中等人打完疫苗的負面新聞傳出後，現在又傳出，同期施打名單多達百人，也就是說，現在掌握在柯文哲手上的名單，除了一直拖著不公布的好心肝名冊，現在又多了一份「北市府調查中」的振興醫院特權名單，批評柯市府處理禾馨診所的效率跟魄力，在好心肝跟振興兩案完全看不到。

張博洋認為，從好心肝到振興醫院，柯文哲一路以個資法為由，睜一隻眼閉一隻眼、緊閉雙唇，大砲個性異常收斂，「當柯文哲異常的時候就表示此事反常」，如果照北市府宣稱疫苗都有造冊施打，怎麼禾馨的資料比對這麼快，其他兩案可以拖這麼久？是根本沒造冊？還是另有原因？兩份名單壓在手上，是不敢公開？還是不敢得罪？公開透明喊得震天價響，卻遲遲不願公布名單的北市府，給人民的感覺就是跟權貴走比較近。

張博洋並提到，今日上午，環南市場攤商開始施打AZ疫苗，但因動線混亂，眾人擠在一起難以維持社交距離，現場怨聲載道「一個台北，有人VIP，有人街上擠」，出外人賺辛苦錢，無端被疫情波及，連接種疫苗都這麼辛苦排隊、被迫群聚，反觀北市另一頭好心肝、振聲，權貴VIP們有人接應、有冷氣吹、打完還有人幫忙掩護與保密，過去北市常常被笑是天龍國，也有很多台北人不喜歡這個名稱但沒辦法只能自嘲，結果，現在我們知道，天龍人也有分等級。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不會，中央會滾動式調整，合力協助
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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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