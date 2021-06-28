傳特權施打達百人　基進諷：振興、環南一個天龍兩樣情

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張博洋指出，誇張程度不比好心肝的振興醫院，在連戰夫婦、丁守中等人打完疫苗的負面新聞傳出後，現在又傳出，同期施打名單多達百人，也就是說，現在掌握在柯文哲手上的名單，除了一直拖著不公布的好心肝名冊，現在又多了一份「北市府調查中」的振興醫院特權名單，批評柯市府處理禾馨診所的效率跟魄力，在好心肝跟振興兩案完全看不到。
張博洋認為，從好心肝到振興醫院，柯文哲一路以個資法為由，睜一隻眼閉一隻眼、緊閉雙唇，大砲個性異常收斂，「當柯文哲異常的時候就表示此事反常」，如果照北市府宣稱疫苗都有造冊施打，怎麼禾馨的資料比對這麼快，其他兩案可以拖這麼久？是根本沒造冊？還是另有原因？兩份名單壓在手上，是不敢公開？還是不敢得罪？公開透明喊得震天價響，卻遲遲不願公布名單的北市府，給人民的感覺就是跟權貴走比較近。
張博洋並提到，今日上午，環南市場攤商開始施打AZ疫苗，但因動線混亂，眾人擠在一起難以維持社交距離，現場怨聲載道「一個台北，有人VIP，有人街上擠」，出外人賺辛苦錢，無端被疫情波及，連接種疫苗都這麼辛苦排隊、被迫群聚，反觀北市另一頭好心肝、振聲，權貴VIP們有人接應、有冷氣吹、打完還有人幫忙掩護與保密，過去北市常常被笑是天龍國，也有很多台北人不喜歡這個名稱但沒辦法只能自嘲，結果，現在我們知道，天龍人也有分等級。
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