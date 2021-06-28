曾雅蘭憂鬱症發作「瘦到凹陷」 怪侯昌明為何接診所電話
侯昌明和曾雅蘭因施打好心肝疫苗遭外界非議，事後夫妻送愛心便當、醫療物資協助抗疫，被部分輿論酸是在洗白，昨（27日）兩人開直播，網友發現曾雅變蘭瘦，侯昌明坦言老婆因風波吃不下東西、憂鬱症發作，並說是自己要對方一起去打疫苗，「她在腦海中怪我千百遍。」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-28 14:08:25｜2021-06-28 14:09:24
曾雅蘭坦承瘦了3公斤，侯昌明在旁心疼插話，「那當然！55個小時沒吃一口，要不是我逼她大概不會吃東西」，透露老婆前陣子心情down到犯憂鬱症，整整3天不吃不喝，臉頰、全身都瘦到凹下去，「回春到像小學的小男生！」 曾雅蘭也謝謝侯昌明，指老公很辛苦，「他除了要了解我的感受，還要自己調適 ，承受很多壓力！」接著無奈喊：「當下我只想說『怎麼會這樣，為什麼要接（診所）電話？』」
侯昌明說明：「當初電話是我接的，問是我問的，最後我說『雅蘭走吧』，是我說的，她後來跟我說，她在腦海中怪我千百遍。」曾雅蘭則說：「OK啦！這件事情就已經這樣子了，就過了、不要再提了！」強調未來將傳遞正能量，不會再回應疫苗的事。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。