連靜雯耍宅2個月當吃貨　喊話拍茄子蛋MV

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已經關在家好幾周，都吃得很簡單的連靜雯，難得經紀人來家裡開會，立刻外送知名鍋物的超豐盛「海陸」套餐回家吃，不僅有澳洲M9和牛、澳洲肋眼、松阪QQ豬、手切雞腿肉、小卷、干貝、菜盤、千張、響鈴等，就連醬料、泡菜、大師級冷泡茶，都一併打包回家，笑稱自己根本就是把餐廳都打包回家了。連靜雯將火鍋帶回家的居家開箱錄成YouTube影片與粉絲分享，也特地準備5份超過千元的「4人分享鍋豪華版」要送給頻道的粉絲朋友，讓大家可以一起在家爽快吃火鍋。
連靜雯是名副其實的鍋控，笑說 ：「平常不知道要吃什麼的時候就吃火鍋，知道要吃什麼的時候還是會選吃鍋。」她也語重心長的表示：「在三級警戒之下，許多餐飲業者很辛苦，而我們能做的，就是多叫外送，給他們一點實質上的支持。」而一個人獨處的時候，連靜雯除了看電影、看書之外，也在這段時間意外發現自己喜歡打掃，「在安靜的午後，聽著《日常》，把東西整理好，斷捨離，發現我的心也很跟著打掃得很乾靜。」
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