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連靜雯耍宅2個月當吃貨　喊話拍茄子蛋MV

▲連靜雯防疫2個月當宅女。（圖／楠軒工作室）
▲連靜雯防疫2個月當宅女。（圖／楠軒工作室）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-28 15:02:56

斜槓女王連靜雯宅在家2個月，最燒腦的就是填飽肚子，除了自家品牌的蕎麥拌麵、雞腿湯麵，以及家人寄來的粽子外，連靜雯笑稱自己「只會把東西煮熟」。最近她愛上茄子蛋的音樂，特別是《日常》這首歌，更透過經紀人取得茄子蛋的簽名專輯。連靜雯也大方對茄子蛋示愛：「他們下次要拍MV可以找我，什麼角色我都接，但茄子蛋要來探班。」也立刻寄送自己麵食品牌產品與他們分享，更不忘對外喊話：「現在的人生沒有設限，有好玩的邀約都歡迎找我。」

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▲連靜雯收茄子蛋簽名專輯。（圖／楠軒工作室）
▲連靜雯收茄子蛋簽名專輯。（圖／楠軒工作室）
已經關在家好幾周，都吃得很簡單的連靜雯，難得經紀人來家裡開會，立刻外送知名鍋物的超豐盛「海陸」套餐回家吃，不僅有澳洲M9和牛、澳洲肋眼、松阪QQ豬、手切雞腿肉、小卷、干貝、菜盤、千張、響鈴等，就連醬料、泡菜、大師級冷泡茶，都一併打包回家，笑稱自己根本就是把餐廳都打包回家了。連靜雯將火鍋帶回家的居家開箱錄成YouTube影片與粉絲分享，也特地準備5份超過千元的「4人分享鍋豪華版」要送給頻道的粉絲朋友，讓大家可以一起在家爽快吃火鍋。

▲連靜雯送茄子蛋自家品牌麵食。（圖／楠軒工作室）
▲連靜雯送茄子蛋自家品牌麵食。（圖／楠軒工作室）
連靜雯是名副其實的鍋控，笑說 ：「平常不知道要吃什麼的時候就吃火鍋，知道要吃什麼的時候還是會選吃鍋。」她也語重心長的表示：「在三級警戒之下，許多餐飲業者很辛苦，而我們能做的，就是多叫外送，給他們一點實質上的支持。」而一個人獨處的時候，連靜雯除了看電影、看書之外，也在這段時間意外發現自己喜歡打掃，「在安靜的午後，聽著《日常》，把東西整理好，斷捨離，發現我的心也很跟著打掃得很乾靜。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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