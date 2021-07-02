治療不孕症關鍵第一步　誘導排卵該注意什麼？

正常的婦女，每次月經週期都會排卵，每次只排出一個卵子，這種由內分泌的控制單一排卵避免了人類多胞胎的機會，不過隨著年齡逐漸老化，卵巢庫存量降低，可用的卵子品質與數量也越來越少，因此，醫師指出，在治療不孕症輔助生育的技術中，為了提高懷孕率，通常會利用藥物的控制刺激內分泌，誘導更多的卵子同時成熟，這種誘導排卵的作法，已經成了不孕症治療中，尤其是試管嬰兒，為重要的第一步。





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女性排卵週期受外在因素影響很大，舉凡情緒、壓力、作息都會影響排卵，有些婦女平常都按時排卵，開始接受不孕治療時，反而不排卵或延遲排卵，增加受精的困難度。因此，醫師通常會針對婦女不同的體質與年齡，來決定誘導排卵的方式。通常在第一次初診時，會為女性安排檢查AMH(Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏賀爾蒙)，能顯示卵巢卵泡的庫存量。正常年輕女性AMH指數為2-5之間，隨著年齡會逐漸衰退，40歲以後AMH會下降至1以下。





送子鳥生殖中心創辦人賴興華醫師指出，如果女性AMH指數大於2，通常會採用打排卵針的方式強刺激，效果通常最好；而如果AMH在0.8-2之間，則採用吃排卵藥再追加排卵針的溫和刺激，萬一AMH指數小於0.8，代表卵巢已經明顯老化，打針效果反應不佳也浪費錢，就以服用排卵藥為主，還可以幫病患省下不少開銷。





▲誘導排卵方式比較。（圖／資料照片）

以前常聽到人家說打排卵針很痛很麻煩，過程非常痛苦，不過賴興華醫師表示，隨著醫學科技不斷進步，新一代的排卵針已經大幅減少之前的不適感。過去排卵針製劑使用女性尿液萃取而成，這一類藥物的好處是價格便宜，但其缺點是，因為是從尿液中提煉而得，除了含有濾泡刺激素(FSH)及黃體刺激素(LH)以外，尚含有一些其他的蛋白質，較容易引起過度刺激的不良反應，且每一批藥物的藥效、產量亦較不穩定，亦有尿液容易受到汙染的可能性。





現在大多數的生殖中心多採用新一代的基因工程製劑，雖然價格較貴，但好處是不含雜質、藥效穩定，而且有專門注射器採皮下注射，所使用的針為25-27號針，跟施打新冠疫苗的針一樣細，所以自己在家施打也可以，「疼痛感比做醫美還低」。





▲送子鳥生殖中心創辦人賴興華醫師。（圖／資料照片）

賴興華醫師也叮嚀，排卵時的內分泌與陽光有密切關聯，所以婦女在打排卵針期間，一定要保持生活規律、不要熬夜，多食用新鮮天然食物、少吃加工食品，定期運動，此外在誘導排卵期間，不建議同時服用中藥，避免其中含有雌激素或其他賀爾蒙的成份，會影響排卵反應，若有參雜重金屬或農藥殘留，更對身體有害，應停止服用。





7月1日起，政府大幅開放補助未滿45歲不孕症夫婦，不再限制收入，母親39歲以下每胎最高可補助6次最多40萬元，對許多渴望求子的家庭來說，可說是一大福音，在挑選不孕症院所時，賴興華醫師也建議民眾，可參考衛福部公布的「人工生殖施行結果報告」及「人工生殖機構許可通過名單」，以每年不孕症治療個案數當作參考依據，，選擇經驗與品質較有保障的院所，有了政府補助，治療不孕症，當然可以挑選更好的院所，與更精準先進的醫學技術，大幅提高成功率。



