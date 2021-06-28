Delta病毒入侵枋山芒果遭退訂　鄉長喊話盼各界伸援

（中央社記者郭建伸台北28日電）屏東枋山鄉發生Delta變異株群聚感染，但農民反映枋山芒果遭污名化退訂。枋山鄉長洪啟能今天表示，枋山鄉是疫情受害者，盼外界別污名化，呼籲全國民眾不分黨派，替農民解決生計問題。





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台灣民眾黨立委張其祿今天偕洪啟能與民眾黨高雄市黨部執行長莊貽量舉行線上記者會，呼籲社會各界對枋山鄉伸出援手，別污名化疫情熱區。





洪啟能在記者會中表示，屏東縣府從24日就宣布枋山鄉楓港和善餘2村店家暫停營業3天，並發放民生物資，雖然感謝各界幫忙，但目前是芒果盛產期，由於疫情產生誤解，導致芒果訂單退訂，呼籲全國民眾不分黨派，解決枋山鄉農民生計問題。





洪啟能表示，枋山鄉過去是觀光地區，民眾要去台東或恆春都會經過枋山鄉，而這次枋山鄉是疫情受害者，盼外界別污名化枋山鄉。





張其祿表示，枋山鄉的防疫破口起因是入境管制及檢疫隔離工作不確實，而枋山鄉居民是最大受害者，外界不應污名化；由於枋山鄉位屬偏鄉，全鄉生計主要皆以芒果等水果產銷為主，但現今因疫情導致生計中斷，無疑是雪上加霜，呼籲社會各界伸出援手。





張其祿指出，政府應檢討邊境管制防疫措施，並加速施打疫苗，且因立法院日前才通過紓困特別預算，政府應針對枋山鄉等災情熱區，挹注紓困補助措施。





莊貽量表示，他將代表民眾黨發起購買枋山鄉水果及捐贈防疫物資，協助枋山鄉居民度過難關。（編輯：趙蔚蘭）1100628



