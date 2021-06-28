NBA／預言G5淘汰老鷹 巴克利：公鹿是季後賽最強球隊
公鹿今(28)日靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo和二當家Khris Middleton連線，終場以113:102逆轉擊敗老鷹，東區決賽系列賽2比1領先，傳奇球星Charles Barkley(巴克利)再度放話預測，公鹿將在G5結束系列賽，「公鹿是季後賽中最好的球隊。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-28 14:43:52
今天賽前Barkley保證公鹿一定會贏，結果真的如他所願，賽後再度大讚公鹿，「我在G2的時候就告訴過你們所有人了，這個系列賽已經結束了，老鷹不會再贏了，公鹿G1打得很爛，但他們就是更優秀的球隊。」
「公鹿會在周二(當地時間)和周四連續擊敗老鷹，然後和我的太陽爭奪總冠軍。」Barkley也表示更看好公鹿擊敗老東家太陽拿下總冠軍，「不是不尊重太陽，但公鹿是目前季後賽中最棒的球隊。」
Barkley表示老鷹會贏G1是因為公鹿防守太爛差，但他們修正了，特別是對老鷹「少主」Trae Young限制，這也是G2 Young只拿到15分的原因，不過身旁的Shaquille O’Neal並不認同，畢竟今天G3 Young仍舊拿到35分，要不是踩到裁判「翻船」受傷，勝負還很難說。