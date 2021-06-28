Delta病毒入侵枋山社區　篩檢2千人PCR全都陰性

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）Delta變異株入侵枋山鄉，屏東縣政府24日開始在枋山鄉設篩檢站篩檢群聚熱區民眾，縣政府表示，截至今天中午篩檢2000人，核酸檢測（PCR）全都陰性，疫苗已接種500人。





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屏東確診病例累計44例，但Delta變種病毒入侵社區已造成人心惶惶。縣府從24日起在感染熱區的枋山鄉善餘、楓港2村設篩檢站，強制篩檢2村、1962名村民。





另外，昨天下午也在枋山加祿村增設篩檢站，提供附近枋山鄉、獅子鄉的果農、芒果貨車搬運工及司機篩檢；由於枋寮鄉一名果農案14734確診，病毒株還沒釐清，縣府今天也在枋寮國小設篩檢站讓民眾篩檢，篩檢範圍並擴及春日鄉。





縣衛生局副局長張秀君表示，總計善餘村、枋山加祿堂及枋寮國小3個篩檢站，截至中午為止，PCR檢測2000人都是陰性；另外，善餘、楓港2村500人已打疫苗。





對於台大教授詹長權臉書（Facebook）PO建議，枋山Delta群聚感染案，篩檢對象應擴大到鄰近的獅子鄉、車城鄉。張秀君表示，目前3個篩檢站篩檢對象含括枋山鄉、枋寮鄉、獅子鄉和春日鄉，已大致符合專家建議。





縣長潘孟安也在臉書表示，今天巡視3個篩檢站，目前案14734的基因定序還在比對中，但縣府做最壞的打算及最好的準備，枋寮醫院第一線的67名醫護人力，火速進行PCR檢驗，結果都是陰性，現進一步追蹤集中檢疫所隔離者205人的採檢結果。





潘孟安說，因緊急匡列、擴大篩檢，加上上午下雨，所造成的疏漏與不便很抱歉，但團隊依舊在火線調整與修正，目前最重要的事，拜託篩檢陰性民眾持續做好自我健康管理，嚴守所有防疫措施。





枋山鄉群聚感染Delta變種病毒，中央流行疫情指揮中撥補1200劑AZ疫苗供善餘、楓港2村民眾施打，從昨天起疫苗施打作業。Delta讓原本長者施打率低的枋山鄉民提高警，今天下雨民眾冒雨施打疫苗。





全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的親戚是從秘魯返台的祖孫，依最新病毒基因定序，確認秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變異株。（編輯：孫承武）1100628



