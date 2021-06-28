涂醒哲提「疫苗的台積電模式」　建議疫苗戰略應三管齊下

國內Covid-19疫情持續延燒，國產疫苗進度受到關注，尤以二期解盲完成的高端疫苗備受期待。衛福部食藥署長吳秀梅今(28)日表示，高端疫苗仍有技術性文件待補齊，因此緊急使用授權（EUA）審查可能延後至7月底。針對台灣如何在疫苗整備中因應新興疫情，前衛生署長涂醒哲提出三大戰略，除發展國產疫苗之外，應認真搶購疫苗，最後更建議可走台積電的模式代工。





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面對如Covid-19一般的新興傳染病，對全球帶來的影響，涂醒哲表示，以他台大教授流行病學、臨床試驗及多年政務官的經驗指出，發展國產疫苗應三管齊下，分享他認為的三大疫苗戰略，「台灣一定要發展自有國產疫苗」、「政府要很認真的去全球搶購更多疫苗」、「積極爭取幫國際大廠代工疫苗」。





由於政府在疫苗的政策上飽受批評，涂醒哲認為其中一個理由是，政府沒有對疫苗整體戰略做詳細的規畫及說明，有時候還在戰術層面上打混戰，甚至被逼到炒作國產疫苗股的牆角。





首先，就發展自有國產疫苗部分，涂醒哲坦言，疫苗生產並不容易，從研究疫苗到證明疫苗安全性以及保護力，再到臨床試驗、通過食藥署審核，最後大量生產疫苗，就算能克服生產瓶頸，要行銷到全球也不容易，但即便如此困難，還是要發展國產疫苗，因為疫苗已經成為國安問題。他提到，這次COVID-19疫苗，不管是台灣自己採購或美日贈送台灣，中國都不斷阻撓。因此，把疫苗當成生物戰的戰略武器，就應如同傳統戰爭的武器一樣，國機國造國艦國造，疫苗國產勢在必行。





第二則是搶購疫苗，涂醒哲表示，品質優異的疫苗各國都在搶購，有資金的國家更是加價購買，台灣財力有限，這種方式只能相對小額投資。他認為，台灣不管藍綠，朝野應該有共識，我們在國際被中國打壓，在購買疫苗時更不能斤斤計較，要學以色列、新加坡等宏觀搶購。在研發不一定成功時就要超級布局搶先下單，買的種類及數量都要超額，因為有的疫苗研發不一定成功（例如國光疫苗）。即使都成功也沒有關係，太多的疫苗可以轉賣或當成外交禮物，如此一來，既保障國人健康；也有機會幫助別人，更不會被國民黨某些人士譏諷為疫苗乞丐國家。





第三是疫苗代工，涂醒哲直言，替世界大藥廠代工疫苗是他最喜歡的戰略。這項戰略他稱之為「疫苗的台積電模式」，或是他寫的「生技政策白皮書」中所述「七分經濟、三分研發」模式，日本、印度、南韓的疫苗戰略就是代工，最近南韓更拿下美國Moderna的代工。他指出，台灣的生物科技產業，尤其是疫苗戰略，也可以走台積電的模式。他認為代工是最佳策略，幫國際大廠代工，可以透過代工來學習他們的國際行銷經驗，且又可以免除自己研發前期及臨床試驗期所遭遇的困難，包括資金壓力。





最後，涂醒哲認為，代工是最好的策略，如果台灣現有疫苗代工，國人安心，目前很多爭議自然藥到病除。因為政府不是少買外國疫苗，也不是要圖利國產疫苗，而是疫苗來得太慢。如果我們自己代工生產，就比較不會有這些困擾。

疫苗戰略三管齊下，唯有如此，才能安全度過未來新一波傳染病的威脅。



