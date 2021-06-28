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Delta變異株更強？張上淳：打一劑疫苗保護力不足僅33%

▲印度Delta變異株正式進入台灣社區，張上淳指出，只打一劑保護力僅有33%，較為不足。（圖／NOWnews資料照）
▲印度Delta變異株正式進入台灣社區，張上淳指出，只打一劑保護力僅有33%，較為不足。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-28 15:01:14

印度Delta變異株正式進入台灣社區，截至今（28）日已有8人確診，另外還有1人待採檢，而指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，根據新加坡報告，在臨床表現上並無太大差異，而對於打疫苗的保護力，只打一劑保護力僅有33%，較為不足，不過打兩劑之後即可上升至9成。

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大家很關切Delta變異株的臨床表現差異，先前也在一篇英國的報導上看到，發燒和流鼻水表現佔的比率最高，不過他們是經由民眾透過APP進行通報，完整性有待確認，因此今天報告的是新加坡學者針對個案進行的分析比較。

其中可以看到以發燒（72%）最高，咳嗽（46％）居次，還有還有鼻塞、流鼻水，嚴重一點則是呼吸困難，也有一部分無症狀，看起來與英國變異株沒有太大的不同，有呼吸道表現的民眾應該盡快篩檢。

此外大家對於傳播率部分，的確比英國變異株更強，上升的40%到60%上升，在英國報告內，可以看到英國的家戶傳播率為8.6%，不過Delta病毒株則高至12%。

而在施打疫苗之後，英國變異株輕症者，打一劑疫苗有51%的保護力，第二劑可上升至93%，不過如果是印度變異株輕症者，打一劑疫苗僅有33%保護力，是不足的，第二劑則可上升至88%；另外如果是英國變異株住院者，打一劑疫苗有82%的保護力，第二劑可上升至95%，如果是印度變異株住院者，打一劑疫苗就有94%的保護力，第二劑可上升至96%。

「打了疫苗之後，對於Delta病毒株的確可以預防重症、住院狀況，大家有機會就快去打」，而英國打的最多的就是AZ疫苗，看起來對於重症住院的保護力還是有很好的效果。

而指揮官陳時中表示，這樣的數據可能會一直有變化，未來如果有大變動，會再向社會說明。

▲英國變異株（Alpha）與印度變異株（Delta）比較。（圖／指揮中心提供）
▲英國變異株（Alpha）與印度變異株（Delta）比較。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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