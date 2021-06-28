Delta變異株更強？張上淳：打一劑疫苗保護力不足僅33%

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其中可以看到以發燒（72%）最高，咳嗽（46％）居次，還有還有鼻塞、流鼻水，嚴重一點則是呼吸困難，也有一部分無症狀，看起來與英國變異株沒有太大的不同，有呼吸道表現的民眾應該盡快篩檢。
此外大家對於傳播率部分，的確比英國變異株更強，上升的40%到60%上升，在英國報告內，可以看到英國的家戶傳播率為8.6%，不過Delta病毒株則高至12%。
而在施打疫苗之後，英國變異株輕症者，打一劑疫苗有51%的保護力，第二劑可上升至93%，不過如果是印度變異株輕症者，打一劑疫苗僅有33%保護力，是不足的，第二劑則可上升至88%；另外如果是英國變異株住院者，打一劑疫苗有82%的保護力，第二劑可上升至95%，如果是印度變異株住院者，打一劑疫苗就有94%的保護力，第二劑可上升至96%。
「打了疫苗之後，對於Delta病毒株的確可以預防重症、住院狀況，大家有機會就快去打」，而英國打的最多的就是AZ疫苗，看起來對於重症住院的保護力還是有很好的效果。
而指揮官陳時中表示，這樣的數據可能會一直有變化，未來如果有大變動，會再向社會說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。