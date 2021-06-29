防疫「奶粉紓困」方案！貝比卡兒金選牛奶12+2+2

現代人孩子生得沒以往多，父母投入在孩子身上的關注與資源，相對更集中，不僅希望他們吃得好、穿得暖，對於「望子成龍、望女成鳳」也會超前部署，像是選擇可幫助寶寶學習發展的配方奶，但到底哪些成分與營養，才是寶寶需要的呢？專為「啟動寶寶冠軍學習力」的貝比卡兒金選A系列，除了擁有神經鞘磷脂、DHA、牛磺酸之外，更添加葉黃素，為寶寶守護明亮健康。是寶寶成長路上的神隊友。





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▲近來適逢疫情期間，貝比卡兒推出「奶粉紓困」金選A牛奶粉3號&4號「12+2+2」活動回饋大眾，數量有限送完為止。（圖／品牌提供）

× ▲近來適逢疫情期間，貝比卡兒推出「奶粉紓困」金選A牛奶粉3號&4號「12+2+2」活動回饋大眾，數量有限送完為止。（圖／品牌提供）

▲在台深耕近30年的貝比卡兒，致力於精進及研發高品質嬰幼兒營養產品，包含羊奶粉、牛奶粉、副食品、媽媽穀奶等。（圖／NOWnews攝）

× ▲在台深耕近30年的貝比卡兒，致力於精進及研發高品質嬰幼兒營養產品，包含羊奶粉、牛奶粉、副食品、媽媽穀奶等。（圖／NOWnews攝）

▲該品牌乳源更是來自於純淨的紐西蘭牧場，100%原裝原罐進口，全程嚴格控管的品質把關。（圖／NOWnews攝）

× ▲該品牌乳源更是來自於純淨的紐西蘭牧場，100%原裝原罐進口，全程嚴格控管的品質把關。（圖／NOWnews攝）

▲貝比卡兒捐贈近1800罐麥精給家扶的桃園、苗栗、台中、南投、嘉義、台南、高雄等10個家扶中心。（圖／北高雄家扶中心提供）