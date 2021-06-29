防疫「奶粉紓困」方案！貝比卡兒金選牛奶12+2+2

現代人孩子生得沒以往多，父母投入在孩子身上的關注與資源，相對更集中，不僅希望他們吃得好、穿得暖，對於「望子成龍、望女成鳳」也會超前部署，像是選擇可幫助寶寶學習發展的配方奶，但到底哪些成分與營養，才是寶寶需要的呢？專為「啟動寶寶冠軍學習力」的貝比卡兒金選A系列，除了擁有神經鞘磷脂、DHA、牛磺酸之外，更添加葉黃素，為寶寶守護明亮健康。是寶寶成長路上的神隊友。
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寶寶出生後0到3歲，養小孩基本開銷的奶粉錢，就像是甜蜜的負擔，只要能看著孩子開心吃、健康成長，父母再累也願意捲起袖子打拼，不過近來疫情衝擊，許多人的生活、工作大受影響，許多爸爸媽媽因為疫情收入減少或是開銷增加，但荷包就算吃緊，孩子也不能斷奶，對此貝比卡兒感同身受，推出「奶粉紓困」金選A牛奶粉3號&4號「12+2+2」活動回饋大眾，數量有限送完為止，活動詳情可於品牌官網或與各特約門市洽詢。
在台深耕近30年的貝比卡兒，致力於精進及研發高品質嬰幼兒營養產品，包含羊奶粉、牛奶粉、副食品、媽媽穀奶等，只為給寶寶及媽咪最好的呵護，而該品牌乳源更是來自於純淨的紐西蘭牧場，100%原裝原罐進口，全程嚴格控管的雙重把關，除了產品讓人安心，貝比卡兒也長年持續與公益同行，近兩年與家扶基金會、中華道家人文協會有公益互動，而近兩年與家扶基金會、中華道家人文協會皆有公益互動，而6月也捐贈近1800罐麥精給家扶基金會，200罐給勵馨基金會，不僅要成為疫情期間爸媽的神隊友，更要盡一己之力，在艱苦時期攜手全民共度難關。
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