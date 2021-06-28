打疫苗就享塔位優惠　殯葬業另類挺接種引正反意見

COVID-19疫情在台灣延燒，中央、地方政府皆努力提升接種率，希望達到群體免疫的效果，而南部則有殯葬塔位業者，為響應政府推廣接種疫苗的政策，打出接種買塔位即享「暖心防疫價」，「全國獨家」成為台灣首個力挺接種疫苗政策的殯葬業者。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-28 15:03:43
業者表示，先前疫情不明朗時，因為不曉得未來情勢，就會囤口罩、酒精等防疫物資，想說要提前安排起來，前陣子因為台灣疫苗數量較不夠，就改搶接種疫苗，由此可見，想提前規劃所有事情，避免意外發生，其實都是人性。
業者認為，經歷疫情，混亂的2020、2021年，大家也應該對於生死觀念更開放、豁達了，預先計畫好身後事，或先購買好塔位，也等於給自己跟家人，打了一劑「不怕隨時離世的預防針」，做好準備就不怕萬一。
但這種另類的挺接種疫苗的方式，也引起網路各種正反意見的討論，有人說「虧他們想的到這種促銷優惠」、「另類創意」，但也有人認為「很觸霉頭」、「是打了就會死嗎？」、「打疫苗心理建設等級5，買塔位心理建設等級根本10」、「剛好是一條龍服務？」。
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