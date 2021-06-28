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打疫苗就享塔位優惠　殯葬業另類挺接種引正反意見

▲南部有殯葬塔位業者，為響應政府推廣接種疫苗的政策，打出接種買塔位即享「暖心防疫價」。（圖／翻攝自業者網站）
▲南部有殯葬塔位業者，為響應政府推廣接種疫苗的政策，打出接種買塔位即享「暖心防疫價」。（圖／翻攝自業者網站）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-28 15:03:43

COVID-19疫情在台灣延燒，中央、地方政府皆努力提升接種率，希望達到群體免疫的效果，而南部則有殯葬塔位業者，為響應政府推廣接種疫苗的政策，打出接種買塔位即享「暖心防疫價」，「全國獨家」成為台灣首個力挺接種疫苗政策的殯葬業者。

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業者表示，先前疫情不明朗時，因為不曉得未來情勢，就會囤口罩、酒精等防疫物資，想說要提前安排起來，前陣子因為台灣疫苗數量較不夠，就改搶接種疫苗，由此可見，想提前規劃所有事情，避免意外發生，其實都是人性。

▲南部有殯葬塔位業者，為響應政府推廣接種疫苗的政策，打出接種買塔位即享「暖心防疫價」。（圖／翻攝自業者網站）
▲南部有殯葬塔位業者，為響應政府推廣接種疫苗的政策，打出接種買塔位即享「暖心防疫價」。（圖／翻攝自業者網站）
業者認為，經歷疫情，混亂的2020、2021年，大家也應該對於生死觀念更開放、豁達了，預先計畫好身後事，或先購買好塔位，也等於給自己跟家人，打了一劑「不怕隨時離世的預防針」，做好準備就不怕萬一。

但這種另類的挺接種疫苗的方式，也引起網路各種正反意見的討論，有人說「虧他們想的到這種促銷優惠」、「另類創意」，但也有人認為「很觸霉頭」、「是打了就會死嗎？」、「打疫苗心理建設等級5，買塔位心理建設等級根本10」、「剛好是一條龍服務？」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
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