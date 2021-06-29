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孔劉「祕書」車子被裝炸彈　1大2小生命有危險

▲因飾演《鬼怪》「孔劉祕書」成名的趙宇鎮，在《極速引爆》中被威脅。（圖／車庫娛樂）
▲因飾演《鬼怪》「孔劉祕書」成名的趙宇鎮，在《極速引爆》中被威脅。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-29 09:00:00

南韓電影《極速引爆》是由《寄生上流》團隊所打造的全新驚悚追擊巨作，找來《孤單又燦爛的神－鬼怪》趙宇鎮主演，池昌旭、陳慶等演員參演。該片是趙宇鎮首度主演的電影，片中他載著孩子上學時，遭到電話威脅，若下車「車子就會爆炸」，劇情刺激緊張，而他的演技也被觀眾肯定，大家紛紛讚賞：「怎麼會到現在才擔綱主演！」 

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《極速引爆》故事敘述某天當銀行分行經理成圭（趙宇鎮 飾），上班前開車載孩子去學校的途中，突然接到一通未知來電，對方表示若他離開位子，便會引爆炸彈，成圭原以為只是詐騙電話，未料同事被以同樣的方式對待，那輛車就在他眼前爆炸。此外，成圭還被懷疑是釜山恐怖攻擊事件的嫌犯，遭警方追捕，他只要下車車子就會爆炸，在被警方追擊的過程中，他還無法中斷與未知來電者的通話，趙宇鎮將試圖脫困解救自己與孩子。 

趙宇鎮以《鬼怪》中飾演孔劉的「金祕書」而打開知名度，演多部電影、電視劇的他，有著「最強綠葉」之稱，這次終於首度主演電影《極速引爆》。對於出道22年首次主演電影的心情，趙宇鎮表示彷彿就像奇蹟，他笑說：「看完電影成品後，心想我的畫面怎麼那麼多！」許多觀眾看到他片中的精湛表現，紛紛驚訝趙宇鎮怎麼會到現在才擔綱主演。 

趙宇鎮坦言首次當主演，壓力非常大，他表示：「每到拍攝現場時，總問著自己真的做得到嗎，但後來都盡量想得簡單一點，專注於每一場戲，每天都下定決心認真拍攝。比起我自己所感受到的壓力，我認為我所飾演的『成圭』他所抱持的困惑、緊張、情緒更深層劇烈，所以我就將一切都交給『成圭』這個角色，盡力演出。」《極速引爆》暑假在台上映。

▲▼片中，趙宇鎮（上圖右）與2個孩子受困車中。（圖／車庫娛樂）
▲▼片中，趙宇鎮（上圖右）與2個孩子受困車中。（圖／車庫娛樂）
▲▼片中，趙宇鎮（上圖右）與2個孩子受困車中。（圖／車庫娛樂）
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