路過就染疫？陳時中籲提高警覺：100次可能就會中標

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中也指出，也看到地方說2個大學生僅經過15秒，只是打個照面就染疫，「這種故事從去年聽到現在都很多啦」，可能是有其他傳染源跟可能性。
不過陳時中強調，民眾還是應該隨時提高警覺，「路過一次不會（染疫），路過一百次就會。」
另外針對台中與屏東兩地方的疫調推責，陳時中則說，疫調工作是大家意起來的啦，只是現在主責的單位就是以地方為主，而秘魯阿嬤因為原本的戶籍地和居住地都在台中，所以台中是在行政上的主責單位，不過所有的疫調結果都會出現在平台上，例如在雙北的足跡等等，各地都會進行相關調查，所有的疫苗工作都是以確診發生地為主，而之後的控管當然是回到居住地，還是要以當地居民的健康為重，因此是各個地方要互相合作協力的。
而針對台北市Delta變異株的相關傳播，北市府昨（27）日說明，要和指揮中心討論後通報，陳時中則說，「那個所謂溝通大概就是在系統上要做通報，昨天下午市長公布說那是可能確診，我想來是要等結果出來再公佈會比較好。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。