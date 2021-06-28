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路過就染疫？陳時中籲提高警覺：100次可能就會中標

▲陳時中今（28）日回應，相關如打招呼、倒垃圾接觸就確診的消息聽到很多，雖然不太可能但民眾還是要提高警覺。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中今（28）日回應，相關如打招呼、倒垃圾接觸就確診的消息聽到很多，雖然不太可能但民眾還是要提高警覺。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-28 15:50:36

針對帶回印度Delta變異株的確診者與相關個案與許多疫調工作進行中，而現在傳出屏東自祕魯返台的阿嬤，倒垃圾時和鄰居打招呼，就算有戴口罩也發生傳染，疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日回應，相關這樣的消息聽到很多，但家戶之間的二次侵襲率不是100%，太可能你路過就會染疫，「但還是要提高警覺，路過1次不會、路過100次可能就會。」

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屏東枋山鄉爆發印度Delta變異株群聚及相關感染案件，有消息傳出最早確診、自祕魯返台的阿嬤，只是在倒垃圾時和鄰居碰面、點個頭，兩人都有帶口罩，也傳染給鄰居，不過陳時中今日在記者會上強調，縱使是家戶之間的二次侵襲率也不是100%，「不太可能你路過就染疫」。

陳時中也指出，也看到地方說2個大學生僅經過15秒，只是打個照面就染疫，「這種故事從去年聽到現在都很多啦」，可能是有其他傳染源跟可能性。

不過陳時中強調，民眾還是應該隨時提高警覺，「路過一次不會（染疫），路過一百次就會。」

另外針對台中與屏東兩地方的疫調推責，陳時中則說，疫調工作是大家意起來的啦，只是現在主責的單位就是以地方為主，而秘魯阿嬤因為原本的戶籍地和居住地都在台中，所以台中是在行政上的主責單位，不過所有的疫調結果都會出現在平台上，例如在雙北的足跡等等，各地都會進行相關調查，所有的疫苗工作都是以確診發生地為主，而之後的控管當然是回到居住地，還是要以當地居民的健康為重，因此是各個地方要互相合作協力的。

而針對台北市Delta變異株的相關傳播，北市府昨（27）日說明，要和指揮中心討論後通報，陳時中則說，「那個所謂溝通大概就是在系統上要做通報，昨天下午市長公布說那是可能確診，我想來是要等結果出來再公佈會比較好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
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2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
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