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減醣飲食減重成功機率高？減重減脂增肌關鍵一次懂！

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減醣飲食減重成功機率高？減重減脂增肌關鍵一次懂！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-06-28 16:00:43

如何挑選適合的減重法？以不危害健康為先

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坊間瘦身飲食方法數不勝數，是生酮飲食好，還是減醣、間歇性斷食適合自己？究竟如何挑選適合自己的減重方法？嫚嫚營養師表示，主要先以不會危害健康為優先選擇，像是節食，可能導致基礎代謝率與肌肉一起流失，使免疫力下降，不僅有害健康，還可能愈減愈胖。生酮飲食同樣是偏向極端的減重方式，因為醣類攝取低，建議執行前先尋求專業人員評估。

真的要成功的減重，首先要先找到適合自己的方法，嫚嫚營養師舉例，自己曾使用過綠茶黑咖啡減重法，先將無糖綠茶加黑咖啡混合，用餐前飲用300至500CC，能增加飽足感，降低攝取量。建議平時有在喝綠茶和咖啡的民眾可以嘗試。

哪些族群不適合極端減重？減醣易成功？

嫚嫚營養師指出，本身已有疾病狀態的族群，包含糖尿病、高血壓、心血管疾病及痛風等，這些族群的飲食需要嚴格控制，如果採取過於極端的減重方法，非常危險，需要先尋求專業人員再進行。其實，一般人也建議這麼做，因為太多人過於極端，反而愈減愈胖，或是嘗試網路偏方，不僅傷荷包也傷身。

如果是以成功將體重，還能維持不復胖，減醣飲食法成功機率最高，也能維持比較久，如果以生酮飲食來說，雖然減重速度快，但是很難維持，因為每天只能攝取25至50克的碳水化合物，兩口飯就超標，因此在食材上準備相當累人，且缺乏長期研究證實安全性，健康風險相當大，包含口臭、血脂增加等。只要一恢復正常飲食，很快就復胖。

間歇性斷食恐掉肌肉？糖尿病患及年長者勿嘗試

嫚嫚營養師表示，168斷食對胰島素控制相當不利，特別是糖尿病患者及50歲以上族群千萬不要嘗試。許多人發現執行後，體重不但沒有減輕，還增加不少，主要是因為不瞭解168斷食的正確方法，認為只要在8小時內吃東西都可以，沒有控制飲食內容，就變成報復性飲食，反而比之前吃得還要更多。

正確執行確實能在一兩週內，使體重慢慢下降，不過，有新的研究指出，間歇性斷食與一般三餐控制的減重方法，效果相差無幾，此外，執行間歇性斷食，四肢的肌肉量可能有減少的現象，對於年長者面臨肌少症相當不利。

減重減脂增肌一次懂！飲食控制是關鍵

嫚嫚營養師說明，減輕體重建議遵照211餐盤，蔬菜類2份，蛋白質1份，碳水化合物1份。

減少體脂，建議執行減醣飲食，可以攝取乳品類但是水果建議以莓果類為主，糖分比較少，添加糖的東西禁止攝取，碳水化合物盡量換成全穀雜糧類，避免精緻澱粉，包含白飯、白麵包等。由於減醣也有分程度，想要快速降體脂，可以將每一餐碳水化合物控制在一個拳頭大小。

增加肌肉，按照國健署「我的餐盤」飲食法，再增加蛋白質的攝取，因為「我的餐盤」建議一餐蛋白質為1個掌心大小，要增加肌肉量，女性建議可以增加為1.5個掌心大小，男性則為2個掌心大小。

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2021-06-25-2021-06-28

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