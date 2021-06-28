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號召一起拔插頭？日本疫苗冷凍庫頻傳「插頭脫落」事故

▲日本近期頻便傳出疫苗冷凍庫插頭脫落事件，導致廢棄約2100劑次疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本近期頻便傳出疫苗冷凍庫插頭脫落事件，導致廢棄約2100劑次疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-28 16:08:48｜2021-06-28 16:09:00

日本國內持續進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種作業，主要使用輝瑞疫苗（Pfizer）以及莫德納疫苗（Moderna），但這兩款疫苗皆保存條件較嚴格，日本先前也頻頻傳出多起因為冷凍庫插頭脫落，造成疫苗失效的案件。對於插頭脫落的原因，各地方政府表示「原因不明」，有日媒報導指出，最近在日本社群網站上，出現「一起來拔插頭」的號召，但目前還無法確定，是否與疫苗冷凍庫插頭脫落是否有關連。

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根據《時事通信》等日媒報導，大阪府寢屋川市的集體街種會場19日時，發現保管疫苗的冷凍庫插頭脫落，造成510劑次疫苗作廢。但是會場負責人表示，前一天關閉會場的時候還有確認過電源，並沒有發現問題，警察調查也沒有發現任何遭人入侵的痕跡。

兵庫縣蘆屋市的接種站25日也發生了冷凍庫的插頭脫落的事件。但是在24日傍晚，職員離開前曾進行檢查，冷凍庫的插頭還有用膠帶固定防止脫落，放置疫苗冷凍庫的房間也有上鎖。經過確認之後也沒有人誤拔，該市職員表示不清楚插頭脫落的原因為何。

而在神戶市、兵庫縣豬名川町、橫濱市、千葉縣市原市、埼玉縣川越市以及島根縣大田市都發生過類似事件，約有2100劑次疫苗因為插頭脫落而廢棄。

大田市推測可能原因是「職員不小心踩到導致插頭脫落」，製造疫苗保存用冷凍庫的製造商負責人表示「除非是不小心踢到或是蓄意拔掉，不然正常情況下是不會造成插頭脫落的情況。」

報導指出，從5月下旬開始，推特上出現「#一起來拔插頭」（プラグを抜こう）的標籤，推文開始廣為流傳。某政黨黨魁在大田市發生插頭脫落事件之後，6月16日也轉貼新聞，並且在推文中寫下「謝謝，#一起來拔插頭」，該政黨平時反對接種疫苗，不過該黨魁在接受媒體訪問時，不願表示帳號是否為他所有， 僅說他有看過貼文。

雖然目前還無法確定，「#一起來拔插頭」是否與疫苗冷凍庫插頭脫落是否有關連。但有律師指出如果是蓄意拔掉疫苗冷凍庫插頭，可能因「虛假行為妨害他人業務」或是「物品損毀罪」面臨法律制裁。

▲日本疫苗冷凍庫製造商認為，除非是故意拔掉或不小心踢掉，否則電源插頭不會自然脫落。圖／美聯社／達志影像）
▲日本疫苗冷凍庫製造商認為，除非是故意拔掉或不小心踢掉，否則電源插頭不會自然脫落。圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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