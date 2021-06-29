「陸劇帥大叔」林雨申後台硬！大咖老媽一手捧紅周迅

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《倚天屠龍記》是林雨申的第一部武俠作品，他說：「接到楊逍這個角色邀約時，我實際上一開始是拒絕的，因為我沒演過武俠劇，這是我第一部，包括古裝與造型等都是挑戰，加上又是金庸老師知名作品之一，所以我覺得可能會拿捏不好因此婉拒，但後來導演與團隊多次說服，對我的信心與期許均深深打動我，我也很開心詮釋楊逍受到肯定。」由於目前剛拍完金庸另一部作品《飛狐外傳》裡的苗人鳳，問到私下喜歡哪個角色多一些？林雨申則謙虛說：「能夠出演金庸老師的作品已是我的榮幸，因為已經很榮幸，所以我還有挑的權利嗎？這些都是對我的肯定啊。不過確實苗人鳳打戲比楊逍多很多倍，體能上也是比較辛苦的，但是楊逍，則是在本身個性層次上較困難，但之於古裝與現代，現代戲對觀衆來說需要更多理解，因為離我們生活近，自然而然要求就會高一些，相反的古裝比較遠，想像空間比較大。」
不論是風流倜儻的「楊逍」，還是霸氣卻龜毛的總裁「路晉」，都把粉絲電到不行，笑問他對自己「萬人迷大叔」封號感覺？只見他超MAN說：「很榮幸大家給予這樣的讚美，這都是對我的鼓勵，我都會虛心接受。」那私下是不是愛留鬍子？畢竟這撇「鬍子」可是橫掃眾家女孩芳心的制勝武器，林雨申笑說：「起初留鬍子是因為我生活中比較懶，有時就忘了刮罷了，哈！」低調的他也提到：「因為我是個演員，我希望把生活中的我縮到最小狀態，然後在角色上放大我所有的世界，透過角色交流，讓大家看到我的人生與世界觀。」未來有機會拓展演藝領域，像媽媽一樣成為影業製片者嗎？林雨申表示比起未來，近些年更喜歡做好當下，因為長期規畫有時過多，反而對當下要做的有影響，因此珍惜現在更為重要。