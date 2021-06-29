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「陸劇帥大叔」林雨申後台硬！大咖老媽一手捧紅周迅

▲《我，喜歡你》霸道總裁林雨申榮登新世代首席大叔寶座。（圖／LiTV、林雨申工作室提供）
▲《我，喜歡你》霸道總裁林雨申榮登新世代首席大叔寶座。（圖／LiTV、林雨申工作室提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-29 08:00:00

陸劇首席「帥大叔」林雨申，在《倚天屠龍記》、《我，喜歡你》分別搭檔小18歲的孫安可、趙露思，熟男魅力征服影迷的心，他接受LiTV線上影視專訪，聊到與2位妹妹合作，林雨申說：「雖然兩位都是妹妹，但在工作態度上可是相當敬業，她們認真積極，合作上相當開心。」林雨申來自演藝世家，媽媽李小婉製作過周迅的《人間四月天》、《橘子紅了》、《大明宮詞》，從小在北京電影製片廠耳濡目染，加上影業人媽媽的專業影響，讓林雨申自小便喜低調，拍戲之餘甚少公開露面，也幾乎不太接受採訪與商業活動等邀約，專精把演員職分做好。

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▲《倚天屠龍記》是林雨申的第一部武俠作品。（圖／LiTV、林雨申工作室提供）
▲《倚天屠龍記》是林雨申的第一部武俠作品。（圖／LiTV、林雨申工作室提供）
《倚天屠龍記》是林雨申的第一部武俠作品，他說：「接到楊逍這個角色邀約時，我實際上一開始是拒絕的，因為我沒演過武俠劇，這是我第一部，包括古裝與造型等都是挑戰，加上又是金庸老師知名作品之一，所以我覺得可能會拿捏不好因此婉拒，但後來導演與團隊多次說服，對我的信心與期許均深深打動我，我也很開心詮釋楊逍受到肯定。」由於目前剛拍完金庸另一部作品《飛狐外傳》裡的苗人鳳，問到私下喜歡哪個角色多一些？林雨申則謙虛說：「能夠出演金庸老師的作品已是我的榮幸，因為已經很榮幸，所以我還有挑的權利嗎？這些都是對我的肯定啊。不過確實苗人鳳打戲比楊逍多很多倍，體能上也是比較辛苦的，但是楊逍，則是在本身個性層次上較困難，但之於古裝與現代，現代戲對觀衆來說需要更多理解，因為離我們生活近，自然而然要求就會高一些，相反的古裝比較遠，想像空間比較大。」

▲林雨申生活慵懶隨性，留鬍子反而變成特色。（圖／LiTV、林雨申工作室提供）
▲林雨申生活慵懶隨性，留鬍子反而變成特色。（圖／LiTV、林雨申工作室提供）
不論是風流倜儻的「楊逍」，還是霸氣卻龜毛的總裁「路晉」，都把粉絲電到不行，笑問他對自己「萬人迷大叔」封號感覺？只見他超MAN說：「很榮幸大家給予這樣的讚美，這都是對我的鼓勵，我都會虛心接受。」那私下是不是愛留鬍子？畢竟這撇「鬍子」可是橫掃眾家女孩芳心的制勝武器，林雨申笑說：「起初留鬍子是因為我生活中比較懶，有時就忘了刮罷了，哈！」低調的他也提到：「因為我是個演員，我希望把生活中的我縮到最小狀態，然後在角色上放大我所有的世界，透過角色交流，讓大家看到我的人生與世界觀。」未來有機會拓展演藝領域，像媽媽一樣成為影業製片者嗎？林雨申表示比起未來，近些年更喜歡做好當下，因為長期規畫有時過多，反而對當下要做的有影響，因此珍惜現在更為重要。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.29%10.71%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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