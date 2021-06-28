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NBA／二輪秀出頭天！米德爾頓比肩狀元艾佛森

▲公鹿球星Khris Middleton(米德爾頓)在第四節獨拿20分，比肩名人堂球星「戰神」Allen Iverson(艾佛森)記錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿球星Khris Middleton(米德爾頓)在第四節獨拿20分，比肩名人堂球星「戰神」Allen Iverson(艾佛森)記錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-28 16:13:38

公鹿二當家Khris Middleton(米德爾頓)今(28)日在第四節獨拿20分，且沒有任何罰球出手，比肩名人堂球星「戰神」Allen Iverson(艾佛森)，作為一個曾經的二輪秀Middleton展現比擬狀元的價值。

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Middleton前兩場熄火，今天終於找回手感，出賽43分鐘，三分球12投6中，攻下38分11籃板7助攻，尤其第四節接連得分是公鹿反超、甚至拉開領先的關鍵功臣，終場公鹿以113:102擊敗老鷹，東區決賽系列賽2比1領先。

據統計Middleton在第四節砍下20分並沒有任何1次罰球出手，上一個能在季後賽達成此成就的是76人昔日狀元Iverson，於2003年做到過，「我為自己感到驕傲。做為二輪選秀球員，在被交易後努力做好自己的工作，對我來說就已經是一種勝利了。」Middleton說。

此外，Middleton也成為過去25年來，公鹿隊史首位在第四節轟下20分的球員，「字母哥」Giannis Antetokounmpo賽後透露，Middleton在決勝節主動要球，「我們就是把球交給他，他的表現太不可思議了，在最後扛起勝負。」

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