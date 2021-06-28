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枋山專案新增1項　收到屏縣衛生局簡訊請速聯絡

▲高雄市長陳其邁表示，枋山專案新增１項　收到屏縣衛生局簡訊請撥7134000轉1234或1922。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁表示，枋山專案新增１項　收到屏縣衛生局簡訊請撥7134000轉1234或1922。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-28 16:25:35

高雄市今（28）日無新增新冠肺炎確診案例，不過，隔鄰屏東枋山爆發印度Delta變種病毒株群聚，讓高雄市防疫團隊再次拉起警報，市長陳其邁除呼籲6月6日後曾進出枋山的高雄人，盡速快篩外，高雄市枋山專案原本有4項、今新增1項，即日起若收到屏東縣衛生局簡訊或通知的市民，請立即撥打7134000轉1234安排採檢撥打1922由高雄市協助也可以。

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▲枋山專案新增１項收到屏縣衛生局簡訊請撥7134000轉1234或1922。(圖／高市府提供)
▲枋山專案新增１項收到屏縣衛生局簡訊請撥7134000轉1234或1922。(圖／高市府提供)
陳其邁在防疫會議後記者會表示，今天全台60例，這代表除了雙北感染源，新北與台北還是有個案感染源未明，雖然連續四天降到一百以下，但感染源不明，還是令我們擔心，如何擴大疫調，有助後續控制社區隱形傳播鏈。

高市昨公布枋山專案計有與確診個案有接觸者，應通報1922安排採檢；6月6日後有屏東枋山活動史或旅遊史、一律進行快篩；6月28日可至本市33家社區快篩站，但須先撥打電話預約；出現症況者立刻撥打7230250或1922。今天陳其邁再公布新增1項，即日起若收到屏東縣衛生局簡訊或通知的市民，請立即撥打7134000轉1234安排採檢或撥打1922衛生局安排採檢也可以。

▲高市所有企業自今天起調查員工，若6月6日後有枋山活動史一律快篩。(圖／高市府提供)
▲高市所有企業自今天起調查員工，若6月6日後有枋山活動史一律快篩。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，高雄市整個社區聯防部分，衛生局在3天前就開始，針對整體名單進行快篩或那些需要採檢，並儘速公佈最新結果。

▲高市33處快篩站地點及聯絡電話預約進行快篩。(圖／高市府提供)
▲高市33處快篩站地點及聯絡電話預約進行快篩。(圖／高市府提供)
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也公布枋山專案接觸者截至今天應檢529人，已檢457人，另有396位一般民眾受檢，全部都呈陰性。針對「枋山專案」的4個專案，截至今天的檢驗情形，農產品貨運及相關人員，應檢198人、已檢198人，市府所屬機關應檢181人、已檢181人，農會及市場應檢68人、已檢61人，客運業應檢82人、已檢17人，總計應檢529人、已檢457人，已驗出的結果，PCR均為陰性。另有一般民眾396人，接受快篩及PCR檢驗，結果均為陰性。

陳其邁表示，高市所有企業自今天起調查員工，若6月6日後有枋山活動史一律快篩。與確診個案接觸者有接觸的人，應通報1922安排採檢，落實自主健康管理，也就是6月6日後有枋山活動史或接觸史的高雄市民一律快篩。

除此之外，高雄市政府今天也透過新聞局，要求6月6日後去過屏東枋山採訪的媒體，快到高市33處快篩站電話預約進行快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
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