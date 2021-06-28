枋山專案新增1項　收到屏縣衛生局簡訊請速聯絡

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陳其邁在防疫會議後記者會表示，今天全台60例，這代表除了雙北感染源，新北與台北還是有個案感染源未明，雖然連續四天降到一百以下，但感染源不明，還是令我們擔心，如何擴大疫調，有助後續控制社區隱形傳播鏈。
高市昨公布枋山專案計有與確診個案有接觸者，應通報1922安排採檢；6月6日後有屏東枋山活動史或旅遊史、一律進行快篩；6月28日可至本市33家社區快篩站，但須先撥打電話預約；出現症況者立刻撥打7230250或1922。今天陳其邁再公布新增1項，即日起若收到屏東縣衛生局簡訊或通知的市民，請立即撥打7134000轉1234安排採檢或撥打1922衛生局安排採檢也可以。
陳其邁表示，高雄市整個社區聯防部分，衛生局在3天前就開始，針對整體名單進行快篩或那些需要採檢，並儘速公佈最新結果。
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也公布枋山專案接觸者截至今天應檢529人，已檢457人，另有396位一般民眾受檢，全部都呈陰性。針對「枋山專案」的4個專案，截至今天的檢驗情形，農產品貨運及相關人員，應檢198人、已檢198人，市府所屬機關應檢181人、已檢181人，農會及市場應檢68人、已檢61人，客運業應檢82人、已檢17人，總計應檢529人、已檢457人，已驗出的結果，PCR均為陰性。另有一般民眾396人，接受快篩及PCR檢驗，結果均為陰性。
陳其邁表示，高市所有企業自今天起調查員工，若6月6日後有枋山活動史一律快篩。與確診個案接觸者有接觸的人，應通報1922安排採檢，落實自主健康管理，也就是6月6日後有枋山活動史或接觸史的高雄市民一律快篩。
除此之外，高雄市政府今天也透過新聞局，要求6月6日後去過屏東枋山採訪的媒體，快到高市33處快篩站電話預約進行快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。