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野球名人房／籃籃專訪蔡仲南　亞錦賽「功臣」另有其人？

▲蔡仲南在節目中開起「台語教室」，主持人籃籃和東哥非常認真在學習。（圖／陳人豪 攝）
▲蔡仲南在節目中開起「台語教室」，主持人籃籃和東哥非常認真在學習。（圖／陳人豪 攝）

運動中心/綜合報導

2021-06-28 20:00:00

上周的《野球名人房》邀請蔡仲南和「樂天女孩」籃籃一起大聊「中職最帥球員TOP 5」，大家是否意猶未盡呢？本周延續上集陣容，繼續由籃籃、東哥來專訪蔡仲南（阿甘），與阿甘一同回憶過去在業餘和職棒打球的點點滴滴，究竟有哪些事情令蔡仲南難以忘記呢？

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1999年亞錦賽，蔡仲南一夫當關，完全壓制日本隊的打線，和松坂大輔同場較勁不分軒輊，可惜最後沒辦法拿下勝投。不過阿甘認為，在那場比賽一戰成名的幕後功臣是當時的捕手洪一中，他表示：「這場比賽就照著捕手的配球投，而且洪總的接球技巧很好，感覺怎麼投都是好球」。另外蔡仲南也透露：「其實一個月前就知道要對日本隊先發，所以有很多時間可以準備，自然就比較不緊張」。

亞錦賽一戰成名後，蔡仲南頂著史上最高600萬簽約金加盟興農牛，蔡仲南當時想說：「其實我心中的數字高於600萬，不過興農有很多中華隊的前輩，而且當時興農還有跟美國職棒道奇隊合作，希望未來可以獲得旅外的機會，所以選擇跟興農簽約」。

相信球迷都很清楚，高苑工商一直是高雄地區的青棒強權，但蔡仲南職棒退役後到普門中學執教，普門逐漸可以跟高苑抗衡，甚至培育出許多職棒好手。阿甘也不吝嗇跟大家分享他的帶兵理念，他說：「相較於成績，學校比較要求學生的品德，所以有一些禪修的課程，但我覺得既然要打就一定要打出成績，所以戰績壓力是我給自己的」。

過去蔡仲南在球員時期，擁有非常特殊的投球姿勢，也是許多人想要模仿卻學不來的動作。不過蔡仲南覺得有一個人學他學得非常像，這個人到底是誰呢？6/28（一）晚間十點，記得準時收聽收看《野球名人房》喔！

 

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
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