野球名人房／籃籃專訪蔡仲南 亞錦賽「功臣」另有其人？
上周的《野球名人房》邀請蔡仲南和「樂天女孩」籃籃一起大聊「中職最帥球員TOP 5」，大家是否意猶未盡呢？本周延續上集陣容，繼續由籃籃、東哥來專訪蔡仲南（阿甘），與阿甘一同回憶過去在業餘和職棒打球的點點滴滴，究竟有哪些事情令蔡仲南難以忘記呢？
運動中心/綜合報導
2021-06-28 20:00:00
1999年亞錦賽，蔡仲南一夫當關，完全壓制日本隊的打線，和松坂大輔同場較勁不分軒輊，可惜最後沒辦法拿下勝投。不過阿甘認為，在那場比賽一戰成名的幕後功臣是當時的捕手洪一中，他表示：「這場比賽就照著捕手的配球投，而且洪總的接球技巧很好，感覺怎麼投都是好球」。另外蔡仲南也透露：「其實一個月前就知道要對日本隊先發，所以有很多時間可以準備，自然就比較不緊張」。
亞錦賽一戰成名後，蔡仲南頂著史上最高600萬簽約金加盟興農牛，蔡仲南當時想說：「其實我心中的數字高於600萬，不過興農有很多中華隊的前輩，而且當時興農還有跟美國職棒道奇隊合作，希望未來可以獲得旅外的機會，所以選擇跟興農簽約」。
相信球迷都很清楚，高苑工商一直是高雄地區的青棒強權，但蔡仲南職棒退役後到普門中學執教，普門逐漸可以跟高苑抗衡，甚至培育出許多職棒好手。阿甘也不吝嗇跟大家分享他的帶兵理念，他說：「相較於成績，學校比較要求學生的品德，所以有一些禪修的課程，但我覺得既然要打就一定要打出成績，所以戰績壓力是我給自己的」。
過去蔡仲南在球員時期，擁有非常特殊的投球姿勢，也是許多人想要模仿卻學不來的動作。不過蔡仲南覺得有一個人學他學得非常像，這個人到底是誰呢？6/28（一）晚間十點，記得準時收聽收看《野球名人房》喔！