日職／軟銀鷹之祭典交手西武　吳念庭先發扛五棒

「鷹之祭典」今天(28日)開幕，主題顏色為紅色，福岡軟銀鷹將在大阪京瓷巨蛋與埼玉西武獅交手，系列賽第二戰於週三移師至北九州市民球場開打，第三戰再回到福岡巨蛋，軟銀結束與西武的比賽後，週六在於那霸跟北海道日本火腿鬥士進行二連戰，在防疫無法出國的期間，球迷朋友也可以透過轉播來飽覽各個球場的特色，ELEVEN體育家族本週一至週日，一共有14場的日職賽事，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族APP來收看完整賽事。
記者吳政紘/綜合報導
2021-06-28 16:45:00
軟銀VS.西武今天先發投手為前大聯盟小熊隊洋投Colin Rea迎戰目前五連勝的松本航，西武終結者平良海馬連37場０失分，直逼藤川球兒的38場紀錄，而台灣好手吳念庭則扛起先發第五棒，目前得點圈打擊率0.453依然為全聯盟第一，可惜上週五場比賽雖然連四場都有安打表現，但西武對樂天１勝１敗、對歐力士1勝1敗1和，成績依然排在太平洋聯盟第五，吳念庭自6月14日對廣島以後就沒有打點進帳，期許本週能有建功，讓西武可以往前段班前進，本週結束與軟銀系列賽後將回主場迎戰歐力士猛牛，吳念庭將有機會跟張奕進行對決，張奕轉戰後援後飆出156公里的火球，上週兩局奪４次三振兩個中繼成功，本週表現令人期待。
「大王」王柏融上週13打數3安打3打點吞3K獲得2次保送，上週賽後英雄訪問用台語回答，引起球迷熱烈討論，昔日隊友「鄉長」陳禹勳也不忘分享，還在粉專許願希望聽到王柏融日後可以說客家話，明天起，火腿將與東北樂天金鷲進行三連戰，大王有機會交手宋家豪，日前受訪時，王柏融表示在場上遇到宋家豪時都會想笑卻不敢笑，本週請觀眾敬請鎖定兩人投打對決時的化學變化。