COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

海洋保育署祭出重罰！命中油立即改善海上及恆春沿岸油污

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油調派工作人員在小琉球岸際清除油污的情形。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油調派工作人員在小琉球岸際清除油污的情形。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-28 17:38:03

行政院海洋委員會海洋保育署於今(28)日，針對台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，以中油公司未依命令採取有效的油污攔阻及清除措施，致海域及岸際生態遭受重大威脅，祭出最高150萬元罰之處分，如未立即改善海上及恆春沿岸油污，將按日處罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油僱用小琉球當地居民清除岸際油污。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油僱用小琉球當地居民清除岸際油污。(資料照／記者黃守作攝)
海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒輸油管22日發生原油外洩，造成油污洩漏事件，該署自當日起多次要求中油公司儘速在外海有效圍堵浮油，防範油污污染岸際，但油污不僅污染屏東縣琉球鄉小琉球週邊海域，也隨海流漂散，目前已污染到屏東縣恆春鎮山海漁港至紅柴坑沿岸，山海漁港已鋪設2道吸油棉索，來圍堵油污再進入漁港。

▲小琉球當地漁民清除漁港內油污。(資料照／記者黃守作攝)
▲小琉球當地漁民清除漁港內油污。(資料照／記者黃守作攝)
黃向文說，目前岸際油污主要影響範圍，仍為山海漁港至紅柴坑沿岸(約2公里)，為協助海上油污清除，該署亦命令台塑公司「麥寮海洋號」及中油「桃油9號」工作船加入油污清除任務，希望藉由「麥寮海洋號」及「桃油9號」工作船的加入，能在最短時間內，有效移除海上油污，至於近岸部分，則租用民間船隻進行岸際清除油污的工作。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油調派「桃油9號」工作船加入油污清除任務。(圖／記者黃守作攝，2021.06.28)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油調派「桃油9號」工作船加入油污清除任務。(圖／記者黃守作攝，2021.06.28)
黃向文指出，目前小琉球清除油污的工作，中油仍持續調派工作人員及僱用當地居民進行清除岸際及漁港內的油污清理工作，經海巡署南部分署第5岸巡隊人員協助全島巡查，目前僅在白沙漁港、中澳沙灘及肚仔亭等處，有些許油花，其餘各處已無明顯油污。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污已漂到屏東恆春半島海域，恆春鎮山海漁港已鋪設2道吸油棉索，來圍堵油污再進入漁港。(圖／記者黃守作攝，2021.06.28)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污已漂到屏東恆春半島海域，恆春鎮山海漁港已鋪設2道吸油棉索，來圍堵油污再進入漁港。(圖／記者黃守作攝，2021.06.28)
黃向文並說，該署為確認此一污染源頭是否仍有油污持續洩漏，除要求中油公司再次確認外，該署亦派員會同高雄市政府海洋局搭乘海巡署艦艇，到高雄港外海浮筒周邊海域巡查，未發現異常，並由海巡署南部分署以無人機區隊偵蒐，以及該署人員搭乘空勤總隊直升機進行空中勘查，均發現山海至紅柴坑間近岸仍有油污，乃通報中油公司派員清除，至於屏東車城、恆春及墾丁外海海面則無發現異常。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀