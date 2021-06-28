海洋保育署祭出重罰！命中油立即改善海上及恆春沿岸油污
行政院海洋委員會海洋保育署於今(28)日，針對台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，以中油公司未依命令採取有效的油污攔阻及清除措施，致海域及岸際生態遭受重大威脅，祭出最高150萬元罰之處分，如未立即改善海上及恆春沿岸油污，將按日處罰。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-28 17:38:03
海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒輸油管22日發生原油外洩，造成油污洩漏事件，該署自當日起多次要求中油公司儘速在外海有效圍堵浮油，防範油污污染岸際，但油污不僅污染屏東縣琉球鄉小琉球週邊海域，也隨海流漂散，目前已污染到屏東縣恆春鎮山海漁港至紅柴坑沿岸，山海漁港已鋪設2道吸油棉索，來圍堵油污再進入漁港。 黃向文說，目前岸際油污主要影響範圍，仍為山海漁港至紅柴坑沿岸(約2公里)，為協助海上油污清除，該署亦命令台塑公司「麥寮海洋號」及中油「桃油9號」工作船加入油污清除任務，希望藉由「麥寮海洋號」及「桃油9號」工作船的加入，能在最短時間內，有效移除海上油污，至於近岸部分，則租用民間船隻進行岸際清除油污的工作。 黃向文指出，目前小琉球清除油污的工作，中油仍持續調派工作人員及僱用當地居民進行清除岸際及漁港內的油污清理工作，經海巡署南部分署第5岸巡隊人員協助全島巡查，目前僅在白沙漁港、中澳沙灘及肚仔亭等處，有些許油花，其餘各處已無明顯油污。 黃向文並說，該署為確認此一污染源頭是否仍有油污持續洩漏，除要求中油公司再次確認外，該署亦派員會同高雄市政府海洋局搭乘海巡署艦艇，到高雄港外海浮筒周邊海域巡查，未發現異常，並由海巡署南部分署以無人機區隊偵蒐，以及該署人員搭乘空勤總隊直升機進行空中勘查，均發現山海至紅柴坑間近岸仍有油污，乃通報中油公司派員清除，至於屏東車城、恆春及墾丁外海海面則無發現異常。