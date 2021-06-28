屏縣料敵從寬　強化枋寮醫院防疫措施

屏東縣27日新增枋寮鄉一名確診個案案號「14734」，因感染源尚待釐清，但該個案6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，屏東縣政府提高警覺料敵從寬，決定枋寮醫院今天(28)日暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員205人採檢及隔離，並緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，請符合條件的民眾盡快前往篩檢。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-28 17:31:37
案號「14734」73歲果農，因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前進行PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性而確診。經衛生局疫調，發現「14734」的感染來源不明，縣府團隊立即提升防疫強度，除了採樣送請中央流行疫情指揮中心昆陽實驗室加速該案的基因定序比對外，該案號的二名台北親友曾於6月20日從台北市南下探視，也加速該二名親友的PCR檢測結果。
由於該案號曾於6月24日上下午及6月26日上午至枋寮醫院一樓的急門診， 27日先為枋寮醫院一樓所有工作人員PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛等，衛生局則擴大匡列同時段有重疊足跡的民眾、醫院工作人員共205人，全部到集中檢疫所採檢隔離。
縣府團隊並緊急在枋寮國小增設社區篩檢站，全部都做PCR篩檢，28日篩檢對象以6月14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主；6月29日後開放枋寮、春日鄉鄉民篩檢。
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