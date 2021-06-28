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聯亞疫苗中和效價偏低？專家：保護力可能有限、恐仍染疫

▲聯亞藥業昨（27）日代母公司聯亞生技召開記者會，公布新冠疫苗（UB-612）二期臨床試驗期中分析報告。(圖／擷取自櫃買中心直播）
▲聯亞藥業昨（27）日代母公司聯亞生技召開記者會，公布新冠疫苗（UB-612）二期臨床試驗期中分析報告。(圖／擷取自櫃買中心直播）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-28 16:54:21｜2021-06-28 16:54:28

國產疫苗廠聯亞生技，昨（27）日公佈新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析解盲結果，表示在安全性與耐受性部份顯示良好，並無嚴重不良反應，聯亞強調，中和抗體效價符合預期，最快將在六月底提交報告給衛福部食藥署，進一步申請緊急使用授權（EUA）許可。

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聯亞表示，在免疫原性反應方面，抗體效價在施打第二劑後28天之血清陽轉率於成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65%，於年長者（65歲以上）施打疫苗組則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。

對此解盲結果，長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，針對聯亞解盲報告，確實陽轉率還不錯、可以接受，但是同為中研院做出的中和抗體效價，標準取向一致，的確跟高端相比是有一高一低（高端中和抗體效價是662）。

專家解釋，聯亞生技整體量產能量，跟國際佈局很棒，應該繼續朝第三期實驗邁進，專家提到，聯亞認為說，有T細胞的保護力，但因為T細胞的保護力，沒辦法反映在中和抗體上面，在實驗上比較難做驗證，還是要回到三期臨床實驗，去測驗遇到病毒感染力、重症率等。

至於中和抗體效價相對比較低，專家表示，因為國際很多可以用的疫苗了，會互相稍微比較，確實國產疫苗相對低一點，就看食藥署怎麼去訂定，目前也有很多國際資料佐證，可以大概知道施打AZ疫苗後，中和抗體濃度大概是多少，再去比較國產疫苗就會比較合理。

專家表示，中和抗體效價高低的問題，有人認為有些效價低也會有保護性，目前確實很難判斷，但是目前兩家國產疫苗的安全性，都是值得肯定的，施信如提到，目前國際上廣泛使用的疫苗，輝瑞、莫德納等，中和效價看起來是沒有疑慮的，也許國產疫苗會比較低，但是的確跟這些其他疫苗比起來，目前安全性是OK的，但是常常疫苗研發，常常是打了幾百萬人後才發現副作用，目前沒有三期實驗確實是比較困擾。

施信如表示，要注意即使打了，保護力可能比較有限，對疫情控制要很小心，因為打了以後可能再感染，專家提到，可能可以防止重症，但是如果身上繼續有病毒，不小心傳給還沒打的那群人，不幸的話會有重症、會有死亡，所以同時也要想看看如何保護沒被施打的人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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