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莫德納來了　高市7月1日起72歲以上長者施打莫德納疫苗

▲高雄市長陳其邁今（28）宣布，莫德納疫苗預計7月1日起開放72歲以上長者開放施打。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今（28）宣布，莫德納疫苗預計7月1日起開放72歲以上長者開放施打。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-28 17:21:01｜2021-06-28 17:38:00

高雄市長陳其邁今（28）宣布，莫德納疫苗預計7月1日起開放72歲以上長者開放施打，同時7月1日到5日也將同步開放75歲以上長輩「補打」，長輩可依市府公告里別、時間、指定地點前往施打。

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▲莫德納疫苗預計7月1日起開放72歲以上長者開放施打。(圖／高市府提供)
▲莫德納疫苗預計7月1日起開放72歲以上長者開放施打。(圖／高市府提供)
為加強防範新冠肺炎疫情，陳其邁在今天防疫會議後表示，今天起要嚴格落實及執法取締未戴口罩、分流控管人數及實聯制等防疫措施，同時為因應防範Delta變種病毒，非同住者的室內非必要社交聚會一律停止，鄰里串門子、打牌、吃飯、泡茶聊天都禁止。

▲▲因應防範Delta變種病毒，陳其邁宣布非同住者的室內非必要社交聚會一律停止，鄰里串門子、打牌、吃飯、泡茶聊天都禁止。(圖／高市府提供)
▲因應防範Delta變種病毒，陳其邁宣布非同住者的室內非必要社交聚會一律停止，鄰里串門子、打牌、吃飯、泡茶聊天都禁止。(圖／高市府提供)
至於疫苗施打部分，陳其邁表示，7月1日下午起開打莫德納疫苗，第一波72到74歲，依通知單到指定地點施打，同時7月1日到5日也同步開放75歲以上長者補打，會根據里別、時間和指定地點通知施打。

針對枋山Delta變種病毒群聚感染，衛生局長黃志中也證實，屏東枋山有168人擴大匡列居家隔離到高雄市集中檢疫所，不過都有醫護協助。

陳其邁表示，持陰性入境，可能未發病，因此入境後要居家檢疫14天，但PCR檢測時間非常長，可能有3天空窗期，高雄市對居隔者或移工，是採14天加3天，採後陰性3天後才離開，是加嚴的標準，做好居檢及解隔的採檢很重要。

日前一名中山大學諾魯共和國籍的女碩士生被發現陳屍租處，市府也證實採檢結果為陰性。對於打工族紓困開辦首日，陳其邁表示，會請中央加快腳步審核，也請需要者盡快申請。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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