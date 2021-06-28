莫德納來了　高市7月1日起72歲以上長者施打莫德納疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
為加強防範新冠肺炎疫情，陳其邁在今天防疫會議後表示，今天起要嚴格落實及執法取締未戴口罩、分流控管人數及實聯制等防疫措施，同時為因應防範Delta變種病毒，非同住者的室內非必要社交聚會一律停止，鄰里串門子、打牌、吃飯、泡茶聊天都禁止。
至於疫苗施打部分，陳其邁表示，7月1日下午起開打莫德納疫苗，第一波72到74歲，依通知單到指定地點施打，同時7月1日到5日也同步開放75歲以上長者補打，會根據里別、時間和指定地點通知施打。
針對枋山Delta變種病毒群聚感染，衛生局長黃志中也證實，屏東枋山有168人擴大匡列居家隔離到高雄市集中檢疫所，不過都有醫護協助。
陳其邁表示，持陰性入境，可能未發病，因此入境後要居家檢疫14天，但PCR檢測時間非常長，可能有3天空窗期，高雄市對居隔者或移工，是採14天加3天，採後陰性3天後才離開，是加嚴的標準，做好居檢及解隔的採檢很重要。
日前一名中山大學諾魯共和國籍的女碩士生被發現陳屍租處，市府也證實採檢結果為陰性。對於打工族紓困開辦首日，陳其邁表示，會請中央加快腳步審核，也請需要者盡快申請。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。