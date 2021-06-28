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北市確診足跡衛福部網站沒公佈　柯文哲：千人確診沒意義

▲台北市長柯文哲28日表示，確診人數過多的情況下，公布疫調足跡沒有意義。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲28日表示，確診人數過多的情況下，公布疫調足跡沒有意義。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-28 17:08:36

台北市因為北農及環南市場等地區確診數上升，引發社會各界議論。而外界也質疑北市至今沒有將疫調資料公佈於衛福部網站，甚至傳出「北市沒有做疫調」的說法。對此台北市長柯文哲今（28）日在記者會上嚴正否認，強調北市都有進行疫調，且到「精準疫調」的程度。而之所以會不公開足跡，是因為確診人數過多，公開足跡只會造成民眾恐慌，「與其要求民眾不要靠近足跡點，不如請民眾當作隨時可能遇到染疫者來保護自己。」

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柯文哲在記者會上表示，從北農群聚感染的狀況中，他發現全國疫調系統有個很糟糕的缺陷，就是以確診者的戶籍地為疫調單位。柯文哲指出，在北農工作而確診的人，戶籍在台北的人不到三分之一，這就是疫調系統的缺陷，因此才說要以身分證字號為參數，分成工作地、居住地、其他常去地方，每個地方都有其縣市政府，點到就會知道。

而針對疫調系統，柯文哲也表示，現階段已經與新北市成立區域聯防，未來會相互交換疫調資料，希望能藉此做補強。為了確保雙北義調資料交換，所以責成北市聯醫副總院長璩大成作為疫調召集人，確保雙北疫調資料交換沒問題，但相信還是會有零星漏網之魚。

至於各縣市都有將確診者的疫調足跡資料公布於衛福部的網站上，僅只有台北市並未公布。柯文哲也解釋，表示當時疫情在爆發的時候，總共1000多人確診，以科學的角度來說，公布足跡並沒有意義，只會增加民眾的恐慌，應該是要讓民眾抱持著「周圍可能會有感染者」的心態進行防疫。不過柯文哲也表示，若之後北市確診數目持續下降，「未來一兩天後會開始公布相關足跡資料。」

▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
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