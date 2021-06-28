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台北夜市微解封？柯文哲：開放1／4攤商營業、一律外帶

▲台北市長柯文哲28日表示，夜市可以解封，但希望第一階段先讓1/4攤商復業，不要一次全部開幕。（圖／資料照片）
▲台北市長柯文哲28日表示，夜市可以解封，但希望第一階段先讓1/4攤商復業，不要一次全部開幕。（圖／資料照片）

記者丁上程／台北報導

2021-06-28 17:22:34

因應新冠肺炎疫情蔓延至全台灣，目前仍舊維持全台三級警戒的狀況。而台北市為首波確診數暴增的地點，市場、夜市等區域都暫停營業，許多攤商生意大受影響。而由於近期疫情趨緩，夜市也開始計畫「微解封」，台北市長柯文哲28日表示，除了南萬華地區屬於熱區，仍須與市場處與衛生局進一步討論外，其他地區在限制禁內用全數外帶的原則下，開放各市場、夜市自治會協調，但初步建議以1/4攤商逐步復業，而非一口氣全面開幕，以免造成疫情破口。

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柯文哲今日在北市防疫記者會上表示，由於北農第一果菜市場以及環南市場所屬的南萬華區，現階段仍舊是疫情的熱區，所以如果當地的夜市要解封復業，要先提交管制計畫給市府，並且由市場處及衛生局評估後再做決定。

而至於其他非萬華區的夜市部分，柯文哲表示，可以逐步進行解封，但仍舊要維持外帶為主禁止內用的原則，目前也朝向授權各夜市自治會自行決定，不過柯文哲也建議，目前先以1/4的攤商復業後，再逐步增加，不宜在一天內全部重新開幕，以免造成防疫破口。

▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
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2021-06-28-2021-07-01

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31.8%68.2%
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