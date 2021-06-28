台南在地企業挺基層員警 捐贈萬組快篩試劑攜手防疫

台南在地企業好帝一食品有限公司關心台南市基層員警協助新冠肺炎防疫勤務的辛勞，共同與聯華生技股份有限公司捐贈1萬組新冠肺炎快篩試劑，以專案提供台南市政府警察局使用。今(28)日好帝一食品副總經理林志穎、聯華生技董事長沈碧蘭一起出席捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈警察寶寶表達警察同仁深刻的謝意，感謝企業的愛心讓員警的安全防護得以提升。
記者林怡孜/台南報導
2021-06-28 17:35:47
黃偉哲表示，感謝來自各方的幫忙，企業與民間共同協助政府防疫。目前防疫尚未成功，全民仍須努力，希望市民朋友們還有市府同仁們大家一起努力，讓台南市持續保持健康與平安。
好帝一食品副總經理林志穎表示，董事長劉貞秀基於警察守護國人健康、企業防護警察執勤安全的感念之心，為保障基層員警的健康安全，故捐贈新冠肺炎快篩試劑專案供給台南市政府警察局，希望提升外勤員警的安全防護。
而位於南科的聯華生技與好帝一同為台南在地企業，深耕快篩試劑領域十數年，以投入於毒品檢驗之產品研發製造為主，長年來提供警政系統打擊犯罪之用。董事長沈碧蘭表示，此次響應好帝一食品共同捐贈快篩試劑，希望拋磚引玉，謝謝在疫情圍繞時辛苦執勤保護市民的警員們。
台南市警察局長方仰寧表示，防疫人員位於前線，為維持自身健康與安全，除了防護用品，監測自我健康也相當重要，台南市府重視第一線防疫人員的健康安全，對於各方捐贈絕對會善加利用，讓防疫工作更加完善。