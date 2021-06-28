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葳格採購千箱葡萄轉贈醫護 力挺果農向醫護致敬

▲葳格國際學校採購千箱葡萄轉贈第一線醫護 人員，力挺果農也向醫護致敬。（圖／金武鳳攝，2021.6.28)
▲葳格國際學校採購千箱葡萄轉贈第一線醫護 人員，力挺果農也向醫護致敬。（圖／金武鳳攝，2021.6.28)

記者金武鳯/ 台中報導

2021-06-28 17:35:56

全台疫情三級警戒要到7月12日，民眾減少出門訪友，送禮需求減少，彰化葡萄買氣受創，以大村鄉葡萄銷售量為例，較去年減少2成，農友苦不堪言。為相挺農友，台中市葳格國際學校大手筆採購1000箱葡萄，將轉送第一線醫護人員，既向醫護人員致敬，也盼能拋磚引玉，為支持台灣農業盡一份力，一舉兩得。

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葳格國際語言中心處長李海碩表示，疫情爆發以來，葳格持續在推動「我挺你」愛心計畫，包括教職員工為支持在地農民，積極團購小農水果；葳格家委會更湧入大量愛心，號召家委捐贈醫療口罩及防疫物資等等，師生合力將愛心散播給需要的人，將愛的教育落實在生活中。

▲▲葳格國際學校力挺果農，大手筆採購千箱葡萄，師生忙著整理，將轉送醫護人員，向醫護致敬，一舉兩得。（圖／記者金武鳳攝，2021.6.28)
▲▲葳格國際學校力挺果農，大手筆採購千箱葡萄，師生忙著整理，將轉送醫護人員，向醫護致敬，一舉兩得。（圖／記者金武鳳攝，2021.6.28)
 

日前，葳格創辦人袁昶平獲悉「我挺你」善舉後，決定擴大公益能量，首波從力挺彰化葡萄果農開始，背後牽線推手是彰化議員張錦昆。據張議員表示，彰化大村鄉是葡萄重要產地，但受到疫情三級警戒影響，訪友拜會等送禮需求大幅減少，買氣不振，銷售量與去年相較減少2成。

讓農友欲哭無淚的是，連日大雨，接下來天氣放晴，恐造成葡萄嚴重損傷，對農友來說，更是雪上加霜。此事經袁創辦人獲悉，決定大手筆認購1000箱，將分送給第一線醫護人員，向醫護人員致敬外，也用具體行動相挺小農，支持台灣農業。

處長李海碩指出，疫情期間，中小企業、餐廳、小農等受創嚴重，葳格期盼透過微薄力量，拋磚引玉，為小農打開產銷通路。未來將會持續與各縣市小農合作，從己做起，發揮影響力。另張錦昆強調，幸好葳格在雨季前訂購一千箱葡萄，農民早在下雨前採收，避過雨水災損，對他們而說，真有如遇到貴人了。

 

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
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2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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