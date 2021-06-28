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監察院查陳時中？柯文哲：專注防疫　跑得了和尚跑不了廟

▲針對監察院欲調查陳時中一事，台北市長柯文哲28日表示，跑得了和尚跑不了廟，該查一定要查，但現階段應該專注於防範印度Delta變種病毒。圖為柯文哲日前前往衛福部與陳時中開會。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲針對監察院欲調查陳時中一事，台北市長柯文哲28日表示，跑得了和尚跑不了廟，該查一定要查，但現階段應該專注於防範印度Delta變種病毒。圖為柯文哲日前前往衛福部與陳時中開會。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-06-28 17:39:05

針對日前放寬組員檢疫「3＋11」政策，以及疫苗採購相關事件，監察院傳出有監委不排除約談防疫指揮中心指揮官陳時中以及相關人等。對此台北市長柯文哲28日在北市防疫記者會上，則對約談一事表達反對，並強調「跑得了和尚跑不了廟」，這時候應該讓陳時中專注於印度Delta變種病毒的相關防疫措施與執行。

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針對監察院可能約談陳時中一事，柯文哲抱持反對態度，強調衛福部現在應當將專注力放在防疫上，而不是費心在應付監察院。「就像北市府現在常常會接到議會一大堆索資，我發現應付疫情的時間還不及應付索資的時間多。」柯文哲直言，這是不對的，追究當然要追究，但應是待疫情緩和再去處理。

柯文哲直言，3+11的決策過程造成防疫破口，以及疫苗採購的相關爭議，當然是事後要去追究的重點，「跑得了和尚，跑不了廟。」柯文哲說，追究當然要追究，不過本周Delta病毒變異株進來，應該讓衛福部辦正事要緊，這時候不贊成花時間在監察院，應該是等疫情緩和再去追究。

▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
▲6月28日全台確診個案分佈圖（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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