監察院查陳時中？柯文哲：專注防疫　跑得了和尚跑不了廟

針對日前放寬組員檢疫「3＋11」政策，以及疫苗採購相關事件，監察院傳出有監委不排除約談防疫指揮中心指揮官陳時中以及相關人等。對此台北市長柯文哲28日在北市防疫記者會上，則對約談一事表達反對，並強調「跑得了和尚跑不了廟」，這時候應該讓陳時中專注於印度Delta變種病毒的相關防疫措施與執行。





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針對監察院可能約談陳時中一事，柯文哲抱持反對態度，強調衛福部現在應當將專注力放在防疫上，而不是費心在應付監察院。「就像北市府現在常常會接到議會一大堆索資，我發現應付疫情的時間還不及應付索資的時間多。」柯文哲直言，這是不對的，追究當然要追究，但應是待疫情緩和再去處理。





柯文哲直言，3+11的決策過程造成防疫破口，以及疫苗採購的相關爭議，當然是事後要去追究的重點，「跑得了和尚，跑不了廟。」柯文哲說，追究當然要追究，不過本周Delta病毒變異株進來，應該讓衛福部辦正事要緊，這時候不贊成花時間在監察院，應該是等疫情緩和再去追究。



