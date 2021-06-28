COVID-19病毒變異株傳播力高 陳其邁：僅次於麻疹
COVID-19英國變異株Alpha在台造成疫情流行，屏東縣枋山地區楓港、善餘村也出現印度Delta病毒變異株的群聚感染，高雄市長陳其邁今（28）日指出，英國變異株Alpha R0值大約是5，而Delta變異株R0值為5到8，假如和其他疾病比較，麻疹R0值是12到18是最強的，白喉則是6到7，現在的變異株介於麻疹和白喉之間，傳播力驚人。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-28 17:44:21｜2021-06-28 18:12:22
陳其邁說，以英國變異株R0值5推算，所5天為1個傳染波次，若沒有疫調、匡列、隔離，20天後感染人數就會高達625人，假如R0值達到8，在同樣條件下，20天就會傳染給4,096人，傳播力和影響程度上都有非常大的差距。
陳其邁表示，假如和其他疾病比較，麻疹R0值是12到18是最強的，白喉是6到7、天花是5到7，脊髓灰質炎R0值是5到7、風疹是5到7、流行性腮腺炎是4到7、HIV是4.5（只算非洲）、百日咳是5.5、SARS是 2到5，現在流行的病毒株R0值是5到8，介於麻疹和白喉之間，傳播力很強。
陳其邁強調，從這次英國變種病毒R0值5來看，像是高雄仁武都是家族群聚，只要在密閉空間，幾乎每個人、每個家戶都受到感染，昨天台南公布的家庭群聚也是，幾乎整個家庭全部感染。
而屏東的個案也幾乎都是同住者，因為感染力非常強，只要家裡有一人感染，感染情況就會相當嚴重，所以陳其邁重申，非同住者的室內非必要社交聚會，像是吃飯、泡茶、打麻將等一律停止，針對外出戴口罩的規範也將強力執法，因應Delta變種病毒傳播，這段時間除了醫療院所、診所和社區的做好整備之外，還要每個民眾都要做好防疫尖兵才行。
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