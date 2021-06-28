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COVID-19病毒變異株傳播力高　陳其邁：僅次於麻疹

▲陳其邁強調，COVID-19病毒變異株傳播力很強，民眾不可小覷。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，COVID-19病毒變異株傳播力很強，民眾不可小覷。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-28 17:44:21｜2021-06-28 18:12:22

COVID-19英國變異株Alpha在台造成疫情流行，屏東縣枋山地區楓港、善餘村也出現印度Delta病毒變異株的群聚感染，高雄市長陳其邁今（28）日指出，英國變異株Alpha R0值大約是5，而Delta變異株R0值為5到8，假如和其他疾病比較，麻疹R0值是12到18是最強的，白喉則是6到7，現在的變異株介於麻疹和白喉之間，傳播力驚人

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陳其邁說，以英國變異株R0值5推算，所5天為1個傳染波次，若沒有疫調、匡列、隔離，20天後感染人數就會高達625人，假如R0值達到8，在同樣條件下，20天就會傳染給4,096人，傳播力和影響程度上都有非常大的差距。

▲陳其邁強調，以印度Delta病毒變異株的傳播力，R0值可能高達8的情況下，若不疫調、匡列、隔離，以一波傳染期5天來算，20天就可能有4096人染疫。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，以印度Delta病毒變異株的傳播力，R0值可能高達8的情況下，若不疫調、匡列、隔離，以一波傳染期5天來算，20天就可能有4096人染疫。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，假如和其他疾病比較，麻疹R0值是12到18是最強的，白喉是6到7、天花是5到7，脊髓灰質炎R0值是5到7、風疹是5到7、流行性腮腺炎是4到7、HIV是4.5（只算非洲）、百日咳是5.5、SARS是 2到5，現在流行的病毒株R0值是5到8，介於麻疹和白喉之間，傳播力很強。

▲各種疾病的R0值。（圖／高雄市政府提供）
▲各種疾病的R0值。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，從這次英國變種病毒R0值5來看，像是高雄仁武都是家族群聚，只要在密閉空間，幾乎每個人、每個家戶都受到感染，昨天台南公布的家庭群聚也是，幾乎整個家庭全部感染。

▲不同變異株的傳播力（R0值）。（圖／高雄市政府提供）
▲不同變異株的傳播力（R0值）。（圖／高雄市政府提供）
而屏東的個案也幾乎都是同住者，因為感染力非常強，只要家裡有一人感染，感染情況就會相當嚴重，所以陳其邁重申，非同住者的室內非必要社交聚會，像是吃飯、泡茶、打麻將等一律停止，針對外出戴口罩的規範也將強力執法，因應Delta變種病毒傳播，這段時間除了醫療院所、診所和社區的做好整備之外，還要每個民眾都要做好防疫尖兵才行。

▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
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