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川普「復仇之旅」人氣大減？觀眾不到2萬還有人先落跑

▲美國前總統川普週六（26）在俄亥俄州為他人站台造勢，參與人數銳減被外界認為他魅力出現衰退。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普週六（26）在俄亥俄州為他人站台造勢，參與人數銳減被外界認為他魅力出現衰退。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-28 17:47:35

美國前總統川普（Donald Trump）卸任後，於當地時間週六（26）首次重回公開造勢場合，展開他的「復仇之旅」在俄亥俄州位參選眾議員的共和黨人米勒（Max Miller）站台。但不知是受到新冠疫情的影響，還是川普個人魅力衰退，美國媒體報導當天參與造勢的人不超過2萬人，還有人在川普尚未結束演講時就先離開。

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美國媒體報導，川普為米勒站台是為了打擊同黨的現任議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez），岡薩雷斯在早前的國會暴動彈劾案中，投票支持彈劾川普。民調上來看，川普仍然是共和黨中最有影響力的人物之一，但是週六（26）冷清的造勢場合讓外界不禁懷疑川普在卸任之後魅力大幅衰退。

保守派或共和黨支持者在推特上分享的照片卻看起人山人海，獨立記者古騰施瓦格（Brendan Gutenschwager）稱，造勢活動開始前就有數千人在排隊等候。但俄亥俄州惠靈頓警察局長巴菲爾德（Tim Barfield）向《10 News》表示，在場約有1.5萬人至2萬人；《路透社》則估計出席人數大約「數千人」，還有數十人在川普演講的過程中離席。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲獨立記者在社群媒體分享造勢場合的短片。（圖／翻攝自Twitter）
俄亥俄州巴特勒民主黨黨執行委員會主席海斯特（Brian R. Hester）在推特上評論，造勢場合營造了人很多的假象，實際上週六的造勢活動，是川普在俄亥俄州舉辦的週末聚會中人數最少的一場，少的「令人震驚」。

美國《國家廣播電台》（NBC）報導，今年4月的民調顯示共和黨支持者，或偏共和黨受訪者中有44%認為，比起共和黨他們更支持川普；支持共和黨大於川普的受訪者則佔50%。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲海斯特認為川普的造勢活動營造了人很多的假象，實際上這是川普在俄亥俄州舉辦的活動之中，參與人數最少的一次。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲網路上一些主舞台較遠的照片看起來人群很稀疏。（圖／翻攝自Twitter）
 

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2021-06-27-2021-07-01

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