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馬來西亞原訂今解封卻無限期延後　計畫全打亂掀兩派論戰

▲原本將在今（28）日解封的馬來西亞，因為確診數激增，當局不得不無限期暫緩解封。（圖／Shutterstock）
▲原本將在今（28）日解封的馬來西亞，因為確診數激增，當局不得不無限期暫緩解封。（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-28 18:06:16｜2021-06-28 18:23:32

新型冠狀肺炎疫情在全球蔓延，除了台灣的疫情之外，四方報報導，世界各國都面臨相同的困境。原本將在今（28）日解封的馬來西亞，因為確診數激增，當局不得不無限期暫緩解封。

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根據路透社報導，馬來西亞單日新增染疫人數持續停留在5000以上，衛生部26日通報5803例，27日也有5586例，累計確診已達到73萬4048例，其中近5000例不治。在這嚴峻的疫情之下，馬來西亞政府當局難以解封。

《海峽時報》（The Straits Times）報導，馬來西亞首相慕尤丁（Tan Sri Muhyiddin）並沒有特別說明延後到幾號，僅表示當前要先讓單日確診數降至4000名以下、疫苗接種率達到10%及加護病房需求降低，否則封鎖措施不會鬆綁。「政府會盡快宣布新的財政紓困方案，以彌補延長封鎖期所造成的經濟損失。」他說，自己希望7月中能達到上述的條件，並想辦法讓經濟損失止血。

原本馬來西亞政府預計能夠在8月底完成防疫目標，即每日病例降到2000例以下，並部分鬆綁防疫政策；並期望能在今年11月達到全面開放，包括取消旅行禁令，然而因為疫情加劇而恐怕無法如期鬆綁。封城無限期延長的消息在週日於網上傳開後，引起大量網友在推特發文，並標籤「殘忍的政府（Kerajaan Zalim）」，以此宣洩不滿。

「28天的封城看起來根本沒用，馬來西亞人的命運何去何從？」」推特網友Hamidah Hamzah發文說。另一名推特網友Auji Zaharudin則狠批，「疫情封城期間根本是讓有錢人更富有，貧困人更窮困。」部份馬來西亞民眾則對於工廠持續營運的狀況感到失望，「為什麼沒有確診病例的公司因為封城而不得不關閉，但有病例的工廠卻在消毒幾天後重新開始營運？」Lim先生發文質疑。馬來西亞巫統黨的副黨主席諾丁（Mohamed Khaled Nordin）則發文批評馬國的封鎖只做了一半，對減緩疫情根本於事無補。「政府將工廠視為『搖錢樹』，造成疫情持續傳播的原因並不是那些頑固或不守規則的人，每日公眾公開聚集數都很少，原因是那些半開不關的工廠。」雖然部分民眾對於封城有所怨言，部分民眾則希望大家能乖乖遵守規定，少點抱怨多些自律。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
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