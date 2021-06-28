馬來西亞原訂今解封卻無限期延後　計畫全打亂掀兩派論戰

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《海峽時報》（The Straits Times）報導，馬來西亞首相慕尤丁（Tan Sri Muhyiddin）並沒有特別說明延後到幾號，僅表示當前要先讓單日確診數降至4000名以下、疫苗接種率達到10%及加護病房需求降低，否則封鎖措施不會鬆綁。「政府會盡快宣布新的財政紓困方案，以彌補延長封鎖期所造成的經濟損失。」他說，自己希望7月中能達到上述的條件，並想辦法讓經濟損失止血。
原本馬來西亞政府預計能夠在8月底完成防疫目標，即每日病例降到2000例以下，並部分鬆綁防疫政策；並期望能在今年11月達到全面開放，包括取消旅行禁令，然而因為疫情加劇而恐怕無法如期鬆綁。封城無限期延長的消息在週日於網上傳開後，引起大量網友在推特發文，並標籤「殘忍的政府（Kerajaan Zalim）」，以此宣洩不滿。
「28天的封城看起來根本沒用，馬來西亞人的命運何去何從？」」推特網友Hamidah Hamzah發文說。另一名推特網友Auji Zaharudin則狠批，「疫情封城期間根本是讓有錢人更富有，貧困人更窮困。」部份馬來西亞民眾則對於工廠持續營運的狀況感到失望，「為什麼沒有確診病例的公司因為封城而不得不關閉，但有病例的工廠卻在消毒幾天後重新開始營運？」Lim先生發文質疑。馬來西亞巫統黨的副黨主席諾丁（Mohamed Khaled Nordin）則發文批評馬國的封鎖只做了一半，對減緩疫情根本於事無補。「政府將工廠視為『搖錢樹』，造成疫情持續傳播的原因並不是那些頑固或不守規則的人，每日公眾公開聚集數都很少，原因是那些半開不關的工廠。」雖然部分民眾對於封城有所怨言，部分民眾則希望大家能乖乖遵守規定，少點抱怨多些自律。
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