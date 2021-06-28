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NBA／只有嘗試在無球端解放字母哥　公鹿才能更接近冠軍

▲Giannis Antetokounmpo面對防守者上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo面對防守者上籃。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

2021-06-28 18:13:46

密爾瓦基公鹿算不上一支年輕的球隊，他們必須正視今年可能就是他們奪冠的最佳機會，而若要達成此一目標，優化球隊的進攻效率，就是他們必須立刻解決的問題。而在東區決賽第3戰，我們的確看到Mike Budenholzer和他的教練團給出了一些積極的改變。

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在此前和籃網及熱火的系列賽，Giannis Antetokounmpo很多時候在罰球線接球用身體撞進去，要不是就是在低位進行一次隨便的硬幹，這不只是讓他效率降低，也使得他的隊友處於閒置狀態。

只有正視Antetokounmpo的缺點以及他巨大的優勢，公鹿才有爭奪冠軍的本錢。Khris Middleton今天的爆發當然不是偶然，他在末節的20分，正好就是公鹿這場改變作戰策略後得到的結果。

少讓Antetokounmpo在他不產生威脅的位置接球以及不熟悉的模式進攻，是公鹿這場嘗試進行的改變。顯然連對手都知道他在禁區巨大的威脅，公鹿必須把球盡可能的送到籃下給字母哥？但是要怎麼做？

他季後賽場均使用單打6.8次，每回合只有0.93分；場均低位進攻3.5次，每回合0.72分，都不理想。讓他自己站在三分線內持球進攻，看起來不是好選擇，也讓他對位的速度優勢蕩然無存。

Antetokounmpo喜歡擁有廣大空間以展示他誇張的運動天賦，他是本屆季後賽場均發起6.8次轉換快攻，每回合得分為1.08，今年季後賽只有LeBron James和Dillon Brooks能在質量上和他相比，然而這兩者的出賽場次都遠不如他。

今天公鹿並沒有太多的快攻得分，但他們至少有試著把節奏推快，他們在上半場有很多時候是靠著這種進球，成為進攻低潮時期的甘霖。

公鹿體系中幾乎沒有太多手遞手和空手掩護，使用最多的都是射手Bryn Forbes；但今天Antetokounmpo也成為「吃餅」的獲利者，他本場的運動戰進球，有2個來自擋拆掩護、1個來自快攻、4個來自於手遞手、3個來自空切/接獲隊友助攻、3個來自單打，總計21投13中。

而重點不在於他效率提升了多少，而是公鹿另外兩位外線進攻核心Middleton及Jrue Holiday今年季後賽定點投射的數據都不是太好，他們其實都需要持球來為自己創造空間。

這兩人都是不錯的擋拆持球者，Middleton場均要使用8.4次，每回合得0.9分；Holiday場均5.9次，每回合得1.05分。在Antetokounmpo被針對性的看防時，公鹿應該逆向思考，反過來為他們製造進攻機會。

Middleton和Holiday不算是外線超級球星，不能像Trae Young那樣整場大量使用，同時又保證自己的效率，甚至為隊友創造大量機會。但既然Antetokounmpo作為球隊當家球星．先天在攻堅上有其無法忽視的缺陷時。那在這個時間點，教練團也只能選擇一些權宜之計來彌補它。

今年賽季我們看到Deandre Ayton作為一名單純的擋拆掩護(每回合1.56分，聯盟第一)、二波進攻和空切終結者(每回合1.46)給對手帶來的巨大壓力，很難相信Antetokounmpo作為兩屆MVP沒辦法做得更好。

從數據上來看，Devin Booker和Chris Paul不見的是比Antetokounmpo及Holiday更好的進攻終結者，既然有可以現學現賣的參考對象，公鹿就沒有理由不去試一試。

而至少在這一場比賽，他們做得很不錯，之後是否會延續，值得拭目以待。

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