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搭台鐵目睹「車廂爆滿」！他愣：比上週多　網無奈吐實情

▲有網友發現這幾周以來，通勤過程中搭乘台鐵的上班族明顯增加不少，甚至有回到三級警戒前的人流量趨勢。（示意圖／台鐵提供）
▲有網友發現這幾周以來，通勤過程中搭乘台鐵的上班族明顯增加不少，甚至有回到三級警戒前的人流量趨勢。（示意圖／台鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 18:12:49

台灣近日傳出印度Delta變種病毒株入侵，今（28）日原為三級疫情警戒解封日，但日前中央流行疫情指揮中心才宣布將延長至7月12日，是否還會再延長或是能順利降級成為不少台灣人關心的消息。不過原訂解封這天，卻有民眾發現上下班通勤車廂竟出現滿滿人潮，幾乎回到了三級警戒前的人潮，這也讓他傻眼提問「是不是解除3級有望了？」。

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這名網友在論壇PTT發文提到，根據自己這三個禮拜上班通勤的觀察，搭車過程中可以發現從三個禮拜前就慢慢出現了人潮，這個星期一搭車乘客更比上周還多，幾乎站滿整節車廂人流量甚至可以五月前的平日人潮，這也讓他納悶「是不是解除3級有望了？」。

▲（圖／翻攝自ＰＴＴ）
▲通勤族無奈表示大眾交通運輸工具的搭乘人潮日漸回復到三級警戒前的人流。（圖／翻攝自ＰＴＴ）
不過貼文曝光後不少網友也回應該篇文章，許多上班族無奈表示「正常啊，尤其對號車又減班，想買車票坐也沒辦法了」、「生活無虞，誰想冒風險啊」，另外也有民眾點出許多公司企業當時也跟著中央流行疫情指揮中心訂下取消在家上班的政策，「公司很多都解封了，全員召回」、「這週居家上班人數只會少不會多，很正常吧」、「一堆公司已經取消分流和居家」。

此外，也有網友分析「本週通勤人數暴增原因」並解釋通勤、外出人口創短期波段新高的原因在於老闆希望員工能在辦公室工作，「台灣環境就是這樣，覺得沒盯著你，你就是在耍廢。儘管大家進公司，水電冷氣雜支提高，資方也願意多花錢讓妳坐在辦公桌上」，不過底下也有上班族坦言「我WFH時真的滿廢的」、「之前WFH一直待在家裡，超膩的」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
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