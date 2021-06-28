搭台鐵目睹「車廂爆滿」！他愣：比上週多　網無奈吐實情

台灣近日傳出印度Delta變種病毒株入侵，今（28）日原為三級疫情警戒解封日，但日前中央流行疫情指揮中心才宣布將延長至7月12日，是否還會再延長或是能順利降級成為不少台灣人關心的消息。不過原訂解封這天，卻有民眾發現上下班通勤車廂竟出現滿滿人潮，幾乎回到了三級警戒前的人潮，這也讓他傻眼提問「是不是解除3級有望了？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友在論壇PTT發文提到，根據自己這三個禮拜上班通勤的觀察，搭車過程中可以發現從三個禮拜前就慢慢出現了人潮，這個星期一搭車乘客更比上周還多，幾乎站滿整節車廂，

人流量甚至可以五月前的平日人潮

，這也讓他納悶「是不是解除3級有望了？」。

▲通勤族無奈表示大眾交通運輸工具的搭乘人潮日漸回復到三級警戒前的人流。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

不過貼文曝光後不少網友也回應該篇文章，許多上班族無奈表示「正常啊，尤其對號車又減班，想買車票坐也沒辦法了」、「生活無虞，誰想冒風險啊」，另外也有民眾點出許多公司企業當時也跟著中央流行疫情指揮中心訂下取消在家上班的政策，「公司很多都解封了，全員召回」、「這週居家上班人數只會少不會多，很正常吧」、「一堆公司已經取消分流和居家」。

此外，也有網友分析

「本週通勤人數暴增原因」

並解釋通勤、外出人口創短期波段新高的原因在於老闆希望員工能在辦公室工作，「台灣環境就是這樣，覺得沒盯著你，你就是在耍廢。儘管大家進公司，水電冷氣雜支提高，資方也願意多花錢讓妳坐在辦公桌上」，不過底下也有上班族坦言「我WFH時真的滿廢的」、「之前WFH一直待在家裡，超膩的」。（編輯：楊智傑）