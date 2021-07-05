受孕年齡不再侷限　醫：晚婚想生子應及早規劃

現代人晚婚晚生，不孕比例也大幅增加，因此政府自7月起擴大補助不孕症，不孕夫妻只要至少一方具中華民國國籍且妻年齡未滿45歲者都可申請，而且不再受限中低收入，首次補助上限10萬元，再次申請，每次補助上限6萬元；此外，產檢次數及補助次數亦增加至14次，希望能減輕不孕症夫妻的經濟壓力，增加懷孕成功率。





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依據內政部統計數據顯示，國人初婚者的平均年齡男女生均明顯上升，尤其近年以來，女性初婚年紀更是明顯晚了許多。舉例來說，民國89年男性初婚年齡為30.3歲、女性26.1歲，但是到了去年（109年），男性初婚年齡提高到32.3歲，女性則為30.3歲。當男女雙方初婚年紀都已經超過30歲，連帶影響生育問題。





▲越早諮詢規劃，更容易懷上健康寶寶。（圖／資料照片）

林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科教授黃泓淵解釋，女性的卵巢存量是固定有限的，最佳的黃金生育期在35歲前，到了37歲後，卵子數量與品質就有如倒三角形般快速下降，想要懷個健康寶寶機會會越來越低，所以越來越多夫妻面臨想生卻生不出來的困擾，造成國內少子化、人口快速老化的情況日益嚴重，預估再過10年，我國老年人口數將達到幼年人口的兩倍。





要解決國安問題少子化危機，其中補助不孕症夫妻接受人工生殖治療是直接也有效的方法之一。黃泓淵教授表示，台灣有全世界最優質的人工生殖技術，但是不孕症療程尤其做試管嬰兒治療，需要花費不少時間與金錢，往往讓不少夫婦望之卻步。過去的不孕症補助僅限給中低收入族群申請，但實際上生孩子不是最大問題，養育才是中低收入最辛苦的部分，因此補助效果非常有限，自法令頒布至今不到100對夫妻實質獲得補助。因此這次七月政府新制，擴大想生而難孕的不孕族群補助，且拿掉排富條款以鼓勵更多不孕夫婦選擇成功率更高的人工生殖療程。





這次擴大補助的新制，同時也規定了胚胎植入數：35 歲（含）以下，最多植入1個胚胎、36歲以上最多植入2個胚胎。黃泓淵教授指出，過去在不孕症療程的普及下，多胞胎妊娠的發生率會因為植入一個以上的胚胎而增加。這樣胚胎植入數規定的用意是希望減少因為多胞胎妊娠母體及新生兒的風險，避免衍生早產、低體重等健康問題。寶寶未來可能還容易有神經發展上的問題，產婦本身也較可能發生貧血、高血壓、產後出血、敗血症、妊娠毒血症、妊娠糖尿病等併發症。





▲林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科黃泓淵教授。（圖／資料照片）

黃泓淵教授更點出，除了晚婚導致晚生育的問題外，現代女性生活壓力大作息不規律，罹癌或腫瘤的年齡大幅提前，造成卵巢早衰提早停經等問題，因此不要以為自己還很年輕就沒有不孕的困擾，建議除了定期健康檢查，保持身體健康外，根據新制規定，未滿40歲每胎補助上限6次，而40至44歲的不孕夫妻每胎補助上限則為僅有3次，若有生子計畫的夫婦，應盡早安排與規劃。



