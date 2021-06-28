老闆「想見你」不願WFH　居家辦公「不信任感」挑戰人心

台灣這一波新冠肺炎（COVID-19）疫情自5月開始持續延燒，全台轉為三級警戒，不少企業改成居家辦公（Work From Home）模式，雖然偶有不便，大部分的人都已經習慣居家辦公模式，不過專家指出居家辦公模式恐無法持久，原因就很可能是因為「老闆不信任你」。





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《富比世》報導指出，雖然不是所有老闆都會認為員工不在辦公室就不會工作，但是事實上，大多數主管高層覺得，「居家辦公」就是「無所事事」的同義詞。雖然員工都知道實際情況並不是這樣，但這卻是大多數主管，特別是傳統產業，都會有的根深蒂固的觀念。





管理機構Academy Securities宏觀戰略主任奇爾（Peter Tchir）指出「雇主認為居家辦公讓他們沒有足夠的控制權，換句話說，雇主覺得員工只負責工作還不夠，他們還希望能夠看見員工」。





有專家更指出，居家辦公容易造成職業倦怠，這是在疫情期間容易引發的問題。





疫情期間仍有工作並且能居家辦公的員工，容易因為同事離職造成工作量增加、與家人長時間相處而分心，以及疫情相關訊息造成內心恐慌等原因，因此面臨壓力進而影響到工作，造成職業倦怠。





▲專家指出，不少雇主覺得員工只負責工作還不夠，他們還希望能夠看見員工。（圖／翻攝自Pixabay）

但為什麼老闆、主管高層會需要看到員工，才會覺得他們有在工作？《CNN》整理出三大原因。





1.如果我沒有看到你，你就不是真的在工作





有不少主管高層擔心居家辦公會有員工因此「偷懶」，但其實在家工作發生的可能性，並不一定比在辦公室更大。因為會偷懶的人就是會偷懶，與工作場合無關。





人力資源協會WorldatWork的高級實踐負責人史坦利（Rose Stanley）表示，沒有主管會每天8小時都站在員工身旁，盯著對方確保有在工作。





但是工作仍然能夠如期完成，而且即使員工都在辦公室，大部分的工作仍然是在線上處理，也有不少工作是得隨時待命，即使不在辦公室，仍得在通勤期間、咖啡廳，都會回覆工作的訊息和電子郵件。





2.在家工作效率一定不高





不少老闆認為，員工不在辦公室工作就容易打混摸魚，影響到工作效率。但是專家認為居家辦公的好處之一，就是能夠集中注意力。因為在辦公室容易有吵雜聲，尤其是開放式的辦公室，容易讓員工無法專注工作。





在疫情爆發前就實施遠距上班政策的公司戴爾（Dell），至少有四分之一的員工在疫情前就開始居家辦公，但是生產力不但沒有下降，反而還增加了一倍左右。





如果不需要耗費精力，以及沒有時間壓力的情況，更能夠提高生產力。有專家指出，節省掉通勤時間，可以讓人保有三項寶貴的事情，就是「時間、金錢，跟理智」。





蓋洛普（Gallup）的一份調查報告更發現，居家工作者因為減少了麻煩的通勤時間，每週的工時，平均比辦公室員工多出了4個小時。





3.如果每個人都居家辦公，公司的文化和合作將墜落谷底





有雇主擔憂，如果每個員工都是居家辦公、不進辦公室，公司的文化風氣將會因此瓦解。主管也無法發揮主管的效用，而員工更可能會因此感到孤立。





蓋洛普和安永（Ernst & Young）的敬業度調查和分析發現，可以選擇一週遠距工作的員工，敬業度比起每天都到辦公室的同事還要來得高。





遠距辦公靈活的工作選項，可以同時達到與同事的社交聯繫、合作的最佳組合，並且同時保有個人時間完成工作。





▲雇主認為居家辦公可能會造成員工偷懶、工作效率不高，並且瓦解公司文化風氣。（圖／翻攝自Pixabay）

台灣在轉為三級警戒以後，不少企業啟動異地上班、在家作業等機制。但有外媒曾經進行探討，認為台灣尚未適應居家辦公的文化，甚至有主管要求員工打開手機定位，認為台灣的「居家辦公」充滿著不信任感。



