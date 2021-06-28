▲ 「Mazda 挺你，醫起守護」 提供全體醫護不分廠牌免費車輛保養

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前線有醫護人員守護全民健康，Mazda 則期望能做醫護人員的堅強後盾。維繫良好的車況才能確保安心的移動，讓醫護人員投入防疫更加無後顧之憂。為提供最安心完善的服務，不分廠牌的醫護人員車主，只要撥打 Mazd a客服專線 0800-280-123 進行事前預約*，返廠即可享有免費車輛保養與基礎健檢，包含免費更換機油及 Mazda 標準流程車室消毒之服務，並贈予車室專用的 Mazda 原廠抗菌擦布。台灣馬自達亦將於 7 月 6 日於 Facebook 官方粉絲專頁【Mazda 台灣】（https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/）進行募集照片留言挺醫護的網路活動，邀請更多人以具體行動一同響應為醫護人員加油打氣，並表達最深的支持與感謝。





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