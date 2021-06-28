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「Mazda 挺你，醫起守護」 提供全體醫護不分廠牌免費車輛保養

▲ 「Mazda 挺你，醫起守護」 提供全體醫護不分廠牌免費車輛保養
▲ 「Mazda 挺你，醫起守護」 提供全體醫護不分廠牌免費車輛保養

2GameSome - 有車賞

2021-06-28 18:55:01

為感謝全體醫護人員對於防疫工作的全心投入與無私奉獻，台灣馬自達將於 7 月 3 日起至 7 月 31 日止，推出「Mazda 挺你，醫起守護」活動。不限廠牌車主，Mazda 將免費提供所有醫護人員「機油更換」、「車室消毒」、「基礎車輛健檢」等服務，並致贈 Mazda 原廠抗菌擦布，讓安心的駕馭，支持醫護人員齊心抗疫。

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前線有醫護人員守護全民健康，Mazda 則期望能做醫護人員的堅強後盾。維繫良好的車況才能確保安心的移動，讓醫護人員投入防疫更加無後顧之憂。為提供最安心完善的服務，不分廠牌的醫護人員車主，只要撥打 Mazd a客服專線 0800-280-123 進行事前預約*，返廠即可享有免費車輛保養與基礎健檢，包含免費更換機油及 Mazda 標準流程車室消毒之服務，並贈予車室專用的 Mazda 原廠抗菌擦布。台灣馬自達亦將於 7 月 6 日於 Facebook 官方粉絲專頁【Mazda 台灣】（https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/）進行募集照片留言挺醫護的網路活動，邀請更多人以具體行動一同響應為醫護人員加油打氣，並表達最深的支持與感謝。

欲得知「Mazda 挺你，醫起守護」活動詳情與相關條款細節，歡迎造訪 Mazda 官方網站 －「Mazda 挺你，醫起守護」活動專屬頁面（https://www.mazda.com.tw/news/CSR-202107/）。

歡迎造訪追蹤以下網站：

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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