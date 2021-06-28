高市府首創《高雄好家宅　防疫電視台》29日正式開播

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了陪市民落實居家防疫健康新生活，市府一直以來透過CH3公用頻道直播防疫記者會，呼籲市民避免群聚外，更整合公用頻道，並邀集教育局、運發局、觀光局、文化局、客委會及青年局製作一系列精彩節目，推出「高雄好家宅 防疫電視台」，節目以每兩日首播一集，包括演講、音樂會、高雄紀錄片、藝文圖書導讀、生活中的科學、學生暑期課外輔導課程、在宅運動（如簡易核心訓練）等節目，以及長青朋友喜愛的歌仔戲，都能在公用頻道收看到。
市府CH3公用頻道「高雄好家宅 防疫電視台」從6/29起到8/31，鎖定電視第3頻道，除每天下午3點收看市府防疫記者會外，每天上午8點30分起於公用頻道 CH3 播出，包含青年局製作《高雄18進》、運動發展局製作《宅運動系列》、文化局製作《氣質養成器》、觀光局製作《線上動物園》與《雄夯宅美食》，以及客家委員會製作《雄愛聽FUN故事》和教育局製作《FUN假樂學堂》等精彩節目，此外為方便無法定時定點收看公用頻道節目的朋友，上述節目將上傳並連結至「高雄市政府」YouTube，讓民眾隨選隨看，歡迎市民踴躍收看，詳情可至高雄一百臉書查詢。
高雄市政府繼6月初率先與電信三雄合作宅家防疫追劇之後，也宣布與 LINE旗下數位內容「LINE TV」及「LINE MUSIC」合作。以優質原創影劇著名的 LINE TV 本次推出「宅在家，我挺你！」方案，無論在家使用智慧型手機、平板、電視或電腦，只要註冊 LINE TV 會員帳號，進入活動頁面輸入體驗序號【LINETV4U】，立即觀賞多國熱門戲劇、動漫、電影、綜藝，現在主打由孔劉、朴寶劍主演的科幻電影《永生戰》、賣座諜戰電影《北風》等熱門影劇，更有多部韓劇同時跟播韓國，要追男神就趁現在。
擁有兩千萬曲庫的 LINE MUSIC 也大手筆放送，民眾只要透過下載APP並輸入體驗序號【LINEMUSIC4U】，就能好歌無限輪播14天，使用去人聲功能歡樂練唱，還有最新 MV、線上演唱會直播等獨家內容，貼心為粉絲提供偶像第一手資訊。
除了影音娛樂，中華電信也與高市府合作，提供旗下 Hami 書城的數位閱讀服務，Hami 書城月讀包擁有萬本以上的主流報紙、雜誌、暢銷書、有聲書及 AR (擴增實境)電子書，從熟齡到兒童都有合適閱讀的雜誌、報紙，不必出門就可在家觀看，民眾只要一指登入會員，就能馬上領取「防疫悅讀包」免費閱讀14天月讀包，更加碼放送 25 元購書金序號【StayHome25】，線上購書立即享折扣。透過靜靜品味喜愛的書籍、雜誌，舒解環境所帶來的壓力與緊張， 搭配 HamiBook APP，領取免費月讀包還能免費看價值萬元以上暢銷書，中華電信 5G/4G 暢讀電子書流量更是免費！
高雄市政府日前與電信三雄合作「陪你防疫」公益方案，自推出後就受到廣大好評、也讓各縣市網友紛紛敲碗跟進。因應防疫警戒延長，中華電信 HamiVideo、台灣大哥大 myVideo 及遠傳 friDay 影音平台，也因應三級警戒延長免費收視效期。
市長陳其邁特別感謝有線電視業者、中華電信 Hami Video、Hami 書城；台灣大哥大 myVideo；遠傳 friDay 影音； LINE TV、LINE MUSIC 用實際行動力挺政府防疫工作。市府結合公用頻道資源首創《高雄好家宅 防疫電視台》與多家數位內容業者打造娛樂大平台，呼籲大小朋友暑假期間不出門、宅在家，用豐富影音充實防疫生活。透過多元收視管道，免費提供豐富的影劇、音樂、書籍內容，讓市民輕鬆就能擁有全方位視聽覺饗宴。只要窩在家裡把影劇追好追滿，就能幫助防疫工作，當防疫英雄。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。