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曼谷疫情無趨緩跡象　醫院人潮壅塞成主要憂慮

▲泰國今天新增超過5000個2019冠狀病毒疾病案例，重症病人持續增加，醫院人潮壅塞成為當局目前最主要憂慮，由於疫情無趨緩跡象，曼谷從今天開始實施新一輪的限制措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國今天新增超過5000個2019冠狀病毒疾病案例，重症病人持續增加，醫院人潮壅塞成為當局目前最主要憂慮，由於疫情無趨緩跡象，曼谷從今天開始實施新一輪的限制措施。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-28 20:02:44

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國今天新增超過5000個2019冠狀病毒疾病案例，重症病人持續增加，醫院人潮壅塞成為當局目前最主要憂慮，由於疫情無趨緩跡象，曼谷從今天開始實施新一輪的限制措施。

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泰國今天通報新增5406個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例，創下單日新增第三高紀錄，其中以曼谷最高達到1678個案例，後面緊接著曼谷周邊的好幾個府如北欖府（Samut Prakan）有395例、 春武里府（Chonburi）有390例、龍仔厝府（Samut Sakhon）295例。

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（TaweesinVisanuyothin）今天在記者會表示，醫院人潮壅塞是目前主要的憂慮，由於重症病人持續增加，疫情指揮中心今天開會討論如何讓醫院內病人數目下降。

根據疫情指揮中心統計，目前全國醫院和臨時醫院共收治4萬5648名病人，其中1806人是重症病人。

泰國公視（Thai PBS）報導，曼谷多間大型醫院日前停止2019冠狀病毒疾病檢測，因為一旦檢測出陽性病人，醫院的病床不夠收治病人。曼谷郵報（BangkokPost）報導，曼谷所有公立醫院409張重症病床現在都是2019冠狀病毒疾病病人。

公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（SupakitSirirak）今天在另外一場記者會指出，Beta變種病毒首次在曼谷現蹤，Beta變種病毒在泰國南部的案例較多，這名Beta變種病毒案例的病人是從他的兒子身上染疫，而他的兒子有泰南陶公府（Narathiwat）的旅遊史。

蘇帕吉指出，泰國目前病例仍以Alpha變種病毒為主，占了86.31%，Delta變種病毒占12.30%，Beta變種病毒占1.39%。

由於曼谷和周邊多府的確診病例居高不下，曼谷才剛放寬防疫規定不到1個月，泰國政府昨天凌晨透過王室公報公告，今天開始曼谷、北欖府、龍仔厝府、巴吞他尼府（Pathum Thani）、暖武里府（Nonthaburi）以及佛統府（Nakhon Pathom）的餐廳全面禁止內用30天，各府之間將設檢查哨，跨府移動要攜帶必須移動的證明文件。

公告指出，這6個地區的購物中心必須在晚間9 時關閉，禁止舉辦20人以上的活動。此外，由於這6區的群聚感染不少發生在建築工地，今天起關閉這6個地區的建築工地並封鎖工人宿舍30天以遏止疫情。

根據泰國疫情指揮中心統計，曼谷有575處建築工地宿舍，住有約8萬1000名工人，5月至今，曼谷工地宿舍已發現37起群聚事件。

泰國南部靠近馬來西亞的地區疫情狀況也不樂觀，因此公告裡指出政府也會在南部的也拉府（Yala）、陶公府、北大年府（Pattani）以及宋卡府（Songkhla）之間設立檢查哨。

泰國截至今天為止累計達到24萬9853個案例，其中1934人死亡，20萬2271人康復出院，4萬5648人住院治療中。（編輯：黃自強）1100628

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