台灣也有訂！AZ藥廠：7月初將向東南亞國家出貨疫苗

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，疫苗被認為是疫情解方，但不少藥廠供貨不及、延誤出貨，許多國家也出現「疫苗荒」問題。 阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）28日宣布，在經歷區域生產和運輸的初期延誤後，可以依照時間表出貨給東南亞國家。根據了解，菲律賓、馬來西亞，以及台灣都有受到延誤交付的影響，但供貨細節尚未透露。





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根據《路透社》報導，阿斯特捷利康藥廠表示，泰國當地有生產AZ疫苗，並將在本月如期獲得預定的600萬劑疫苗，預定將於7月開始向其他東南亞國家出貨。





阿斯特捷利康藥廠和隸屬於泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的泰國合作夥伴「暹羅生物科技」（Siam Bioscience）在28日發出聲明，表示今年將會生產1800萬劑，其中超過三分之一提供給泰國，其餘三分之二將會提供給東南亞其他國家。阿斯特捷利康藥廠未透露各國訂單狀態以及訂購劑量等詳細資訊。





《路透社》報導指出，泰國的大規模疫苗接種計畫大多仰賴AZ疫苗，先前生產延誤時，不僅影響到泰國，馬來西亞、菲律賓，以及台灣也都受到影響。





位於曼谷的暹羅生物科技，是阿斯特捷利康藥廠在東南亞的唯一合作夥伴，其疫苗產能大約為每月1500萬至2000萬劑，也就是每年2億劑，卻發生訂單延遲風波，阿斯特捷利康藥廠仍未說明發生原因以及細節。









