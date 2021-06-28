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台灣也有訂！AZ藥廠：7月初將向東南亞國家出貨疫苗

▲阿斯特捷利康藥廠今日表示，將於7月開始向東南亞國家交付疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿斯特捷利康藥廠今日表示，將於7月開始向東南亞國家交付疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-28 19:53:13｜2021-06-28 20:08:37

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，疫苗被認為是疫情解方，但不少藥廠供貨不及、延誤出貨，許多國家也出現「疫苗荒」問題。 阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）28日宣布，在經歷區域生產和運輸的初期延誤後，可以依照時間表出貨給東南亞國家。根據了解，菲律賓、馬來西亞，以及台灣都有受到延誤交付的影響，但供貨細節尚未透露。

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根據《路透社》報導，阿斯特捷利康藥廠表示，泰國當地有生產AZ疫苗，並將在本月如期獲得預定的600萬劑疫苗，預定將於7月開始向其他東南亞國家出貨。

阿斯特捷利康藥廠和隸屬於泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的泰國合作夥伴「暹羅生物科技」（Siam Bioscience）在28日發出聲明，表示今年將會生產1800萬劑，其中超過三分之一提供給泰國，其餘三分之二將會提供給東南亞其他國家。阿斯特捷利康藥廠未透露各國訂單狀態以及訂購劑量等詳細資訊。

《路透社》報導指出，泰國的大規模疫苗接種計畫大多仰賴AZ疫苗，先前生產延誤時，不僅影響到泰國，馬來西亞、菲律賓，以及台灣也都受到影響。

位於曼谷的暹羅生物科技，是阿斯特捷利康藥廠在東南亞的唯一合作夥伴，其疫苗產能大約為每月1500萬至2000萬劑，也就是每年2億劑，卻發生訂單延遲風波，阿斯特捷利康藥廠仍未說明發生原因以及細節。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

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2021-06-28-2021-07-01

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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