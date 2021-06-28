COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

英Delta變種病例暴增　民眾不甩防疫上街抗議、半夜開趴

▲上週末兩日（26、27）英國倫敦出現大量民眾上街抗議政府延後解封。（圖／翻攝自Twitter影片）
▲上週末兩日（26、27）英國倫敦出現大量民眾上街抗議政府延後解封。（圖／翻攝自Twitter影片）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-28 19:57:05

英國境內的新冠肺炎（COVID-19）疫情近日因Delta變種病毒再次升溫，週日（27）新增1萬8270例確診個案，創下2月5日以來的最高紀錄，大部分確診者為尚未施打新冠疫苗的年輕族群。為減緩變種病毒疫情，英國政府日前決定延後解封，引起部分民眾反彈發起「自由集會」遊行（Freedom Rally），週六（26）成千上萬人聚集在街道上抗議政府維持封鎖，週日（27）也有上千人在街頭參與網路發起的「自由跳舞」集會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國媒體報導，旨在呼籲政府保障音樂Live演出的組織「Save Our Scene」，在網路上發起活動，號召大眾在週日（27）從BBC總部遊行至國會議場前，抗議政府的防疫政策。參與集會的民眾在大街上摩肩接踵、近距離熱舞，還在警車上貼抗議標語。

▲（圖／翻攝自Instagram）
▲關注音樂Live表演權益的組織「Save Our Scene」號召民眾走上街頭抗議。（圖／翻攝自Instagram）
抗議者向英國媒體表示，他們對政府剝奪自己旅遊、工作的自由感到非常憤怒。還有示威者高舉「AZ疫苗殺了我的丈夫」的標語，呼籲政府應該讓民眾更認識疫苗的副作用。

倫敦大都會區警方表示，警方確保這些民眾的集會合法、安全，避免對一般市民造成困擾，週末2天的抗議活動中，共有12人被逮捕；另有3名員警在執勤過程中收到輕傷，但狀況良好。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲網路上「自由遊行」的空拍圖。（圖／翻攝自Twitter）
英國目前已施打7680萬劑新冠疫苗，66.5%的人口已至少接種第一劑疫苗；48.7%的人口完成疫苗接種。《美聯社》今（28）日報導，在英國疫情最嚴重的地區，居然有大約300名大學生大半夜聚集一起開趴，這群年輕人聚集在海德公園（Hyde Park）附近的街道上狂歡，令附近的居民不堪其擾。海德公園附近的確診率是全英國最高的地區之一，疫情高峰時每10萬人就有1393.6例確診。目擊者稱，大學生的派對大約從週六（26）晚上5時開始，一路吵鬧到隔天早上6時。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國300多名大學生在海德公園附近開趴狂歡。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀