英Delta變種病例暴增 民眾不甩防疫上街抗議、半夜開趴
英國境內的新冠肺炎（COVID-19）疫情近日因Delta變種病毒再次升溫，週日（27）新增1萬8270例確診個案，創下2月5日以來的最高紀錄，大部分確診者為尚未施打新冠疫苗的年輕族群。為減緩變種病毒疫情，英國政府日前決定延後解封，引起部分民眾反彈發起「自由集會」遊行（Freedom Rally），週六（26）成千上萬人聚集在街道上抗議政府維持封鎖，週日（27）也有上千人在街頭參與網路發起的「自由跳舞」集會。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-28 19:57:05
英國媒體報導，旨在呼籲政府保障音樂Live演出的組織「Save Our Scene」，在網路上發起活動，號召大眾在週日（27）從BBC總部遊行至國會議場前，抗議政府的防疫政策。參與集會的民眾在大街上摩肩接踵、近距離熱舞，還在警車上貼抗議標語。
抗議者向英國媒體表示，他們對政府剝奪自己旅遊、工作的自由感到非常憤怒。還有示威者高舉「AZ疫苗殺了我的丈夫」的標語，呼籲政府應該讓民眾更認識疫苗的副作用。
倫敦大都會區警方表示，警方確保這些民眾的集會合法、安全，避免對一般市民造成困擾，週末2天的抗議活動中，共有12人被逮捕；另有3名員警在執勤過程中收到輕傷，但狀況良好。
英國目前已施打7680萬劑新冠疫苗，66.5%的人口已至少接種第一劑疫苗；48.7%的人口完成疫苗接種。《美聯社》今（28）日報導，在英國疫情最嚴重的地區，居然有大約300名大學生大半夜聚集一起開趴，這群年輕人聚集在海德公園（Hyde Park）附近的街道上狂歡，令附近的居民不堪其擾。海德公園附近的確診率是全英國最高的地區之一，疫情高峰時每10萬人就有1393.6例確診。目擊者稱，大學生的派對大約從週六（26）晚上5時開始，一路吵鬧到隔天早上6時。
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