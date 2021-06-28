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臉書PO文引發民眾恐慌？柯文哲：是要讓民眾安心

▲針對臉書PO誤傳台北市民有與Delta病毒確診者接觸一事，台北市長柯文哲28日表示，不是為了引發恐慌，而是要讓民眾安心，因為接觸者都已經被匡列。（圖／台北市政府提供）
▲針對臉書PO誤傳台北市民有與Delta病毒確診者接觸一事，台北市長柯文哲28日表示，不是為了引發恐慌，而是要讓民眾安心，因為接觸者都已經被匡列。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-28 20:03:19

台北市長柯文哲昨（27）日下午在臉書上PO文，表示有兩名台北市民與屏東一名印度Delta變種病毒確診者接觸，已經將兩人匡列並進行PCR檢測。不過屏東縣政府隨即駁斥，表示該名確診者基因序檢測尚未出爐，並未確認是變種病毒確診者。而柯文哲臉書貼文也隨即更正，不過卻已經在留言區引發民眾的熱烈討論。對此台北市長柯文哲今日在防疫記者會上再度澄清，表示臉書貼文是為了讓民眾得知「接觸者已經匡列」，應該是讓市民「安心」才對。

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屏東枋山日前爆出有兩名從秘魯歸國的民眾，感染印度Delta變種病毒，引發社會各界議論。而其中一名確診案號14734個案是昨天通報確診的案例，而有兩名從台北南下到屏東探視該確診個案的民眾也與其有所接觸，北市府一度誤將案14734認作同為感染印度Delta變種病毒的確診案例。柯文哲也在臉書上PO文，表示兩名與該名感染變種病毒的確診者有所接觸，目前已經匡列並進行PCR檢測。

▲台北市長柯文哲臉書一度稱北市有兩位民眾與Delta病毒確診者有所接觸，不過隨即又改為「可能」感染。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲臉書一度稱北市有兩位民眾與Delta病毒確診者有所接觸，不過隨即又改為「可能」感染。（圖／翻攝柯文哲臉書）
而屏東縣政府也隨即回應，表示案14734確診個案還在進行基因序檢定，目前尚未得知是否為變種病毒確診者，不知北市府的消息來源為何。也讓柯文哲的臉書貼文隨即修正，從原本的「感染Delta病毒」改為「可能感染」，而經過PCR檢測後，兩名接觸者目前也呈陰性。

不過該文一PO出，底下也開始有許多網友留言，紛紛表示「突然覺得毛骨悚然」、「雙北市民真的要小心了」，更有民眾質疑中央政府管控不佳，以及為何民眾會遠從台北南下到屏東。對此柯文哲今日在防疫記者會上表示，臉書貼文的目的不是為了造成民眾恐慌，而是要表達「接觸者已經被匡列，希望市民能夠安心。」

▲中央流行疫情指揮中心公布屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
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