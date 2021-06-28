臉書PO文引發民眾恐慌？柯文哲：是要讓民眾安心

台北市長柯文哲昨（27）日下午在臉書上PO文，表示有兩名台北市民與屏東一名印度Delta變種病毒確診者接觸，已經將兩人匡列並進行PCR檢測。不過屏東縣政府隨即駁斥，表示該名確診者基因序檢測尚未出爐，並未確認是變種病毒確診者。而柯文哲臉書貼文也隨即更正，不過卻已經在留言區引發民眾的熱烈討論。對此台北市長柯文哲今日在防疫記者會上再度澄清，表示臉書貼文是為了讓民眾得知「接觸者已經匡列」，應該是讓市民「安心」才對。





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屏東枋山日前爆出有兩名從秘魯歸國的民眾，感染印度Delta變種病毒，引發社會各界議論。而其中一名確診案號14734個案是昨天通報確診的案例，而有兩名從台北南下到屏東探視該確診個案的民眾也與其有所接觸，北市府一度誤將案14734認作同為感染印度Delta變種病毒的確診案例。柯文哲也在臉書上PO文，表示兩名與該名感染變種病毒的確診者有所接觸，目前已經匡列並進行PCR檢測。





▲台北市長柯文哲臉書一度稱北市有兩位民眾與Delta病毒確診者有所接觸，不過隨即又改為「可能」感染。（圖／翻攝柯文哲臉書）

不過該文一PO出，底下也開始有許多網友留言，紛紛表示「突然覺得毛骨悚然」、「雙北市民真的要小心了」，更有民眾質疑中央政府管控不佳，以及為何民眾會遠從台北南下到屏東。對此柯文哲今日在防疫記者會上表示，臉書貼文的目的不是為了造成民眾恐慌，而是要表達「接觸者已經被匡列，希望市民能夠安心。」



