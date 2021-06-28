竹縣產官學研成立「科技防疫網」 提升防疫量能

疫情全球蔓延，新竹縣政府推動以科技為基礎的「科技防疫網」，運用AI、AIOT、大數據、5G、科技分析等，規劃多面向技術，築起科技防疫網，將以短、中、長程期程，推動到企業、衛生、醫療院所、社區等場域。今(28日)在縣府門口初步展示企業疫情管理方案及新竹縣疫情斑點圖兩項成果。





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科技防疫網推動小組由縣長楊文科擔任召集人，特別聘請交通部前部長林佳龍擔任總顧問、中國醫藥大學董事長蔡長海、聯華電子副董事長宣明智、智邦科技董事長黃安捷擔任諮詢顧問，推動小組成員包括新竹縣醫療院所、科技產業、醫療專家、公衛專家、社會專家代表及本府相關局處首長。





楊文科表示，科技防疫網主要運用科技在預防、追蹤、隔離、治療、關懷防疫五階段，築起科技防疫網，確保社區檢測及監測量能，並提供防疫決策思考，而新竹縣身為科技城，本次與中華電信合作，初步推動職場健康管理系統，以守護大新竹眾多科技廠商。





中華電信說明，「新竹縣疫情斑點圖」以新竹縣為試行，根據新竹縣疫情防治網公告的疫調資料，歷史確診足跡位置精準篩出熱點,以視覺化方式呈現在地圖上，有助於防疫工作人員通盤掌握疫情熱區，進行疫調、清消與關懷，並作為下一步防疫參考。





中華電信數據電信研究所院長林昭陽說明「企業疫情管理方案」，讓企業主可以管理員工足跡與快篩結果，協助企業進行防疫工作，這套系統近日率先運用在新竹縣竹北市沁月產後護理之家，提供更優質安全的照護環境，未來持續擴大推動到其他企業。





衛生局表示，本小組也依據不同場域防疫需求，持續規劃針對企業員工快篩管理、風險族群使用血氧濃度監測系統、居家簡易版、企業自主防疫、機構式場域感控措施、分艙分流應變等面向新科技防疫產品或服務。



