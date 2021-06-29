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日本憂香港言論及新聞自由倒退　中駐日使館回嗆

▲針對香港蘋果日報停刊一事，日本政府高官日前在例行記者會上表示，很憂心香港的言論及新聞自由將大退步。對此，中國駐日大使館27日在官網回嗆。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對香港蘋果日報停刊一事，日本政府高官日前在例行記者會上表示，很憂心香港的言論及新聞自由將大退步。對此，中國駐日大使館27日在官網回嗆。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-29 05:55:05

（中央社記者楊明珠東京28日專電）針對香港蘋果日報停刊一事，日本政府高官日前在例行記者會上表示，很憂心香港的言論及新聞自由將大退步。對此，中國駐日大使館27日在官網回嗆。

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日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信及日本外務大臣茂木敏充日前在例行記者會中回答記者提問香港蘋果日報停刊時表示，對於香港的言論及新聞自由將大幅後退一事，深以為憂。

對此，中國駐日大使館發言人27日在官網採取回應媒體提問的方式做答指出，日方的有關言論嚴重干涉中國的內政，嚴重違反國際法及國際關係的基本原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

中國駐日大使館表示，香港是法治社會，香港基本法與國安法明確保障香港居民依法享有的權利自由，包括言論和新聞自由，但新聞自由不是違法行為的擋箭牌，更不是反中亂港活動的保護傘。香港警方對於涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是依法打擊犯罪，確實維護法治與社會秩序的正義之舉。

中國駐日大使館此文還指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權說三道四。中方再次敦促日方摒棄錯誤立場，停止以任何藉口插手香港事務和干涉中國內政，確實維護中日關係大局。

日本TBS電視台今晚報導，有關新疆維吾爾自治區、香港等的人權問題，歐美國家對中國的批判聲浪增高。

中國的駐日大使孔鉉佑今晚出席東京的一場由駐日中國大使館主辦的活動時強調，部分歐美反中的政治人物和媒體以人權為由攻擊、詆毀中國，所說出的謊言和不實指控不勝枚舉。

報導說，這場活動主要是在於介紹中國國家主席習近平所聲稱的取得重大勝利的「脫貧」計畫的成果。會場上還展示習近平視察窮鄉時的圖片等。（編輯：高照芬）1100628

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